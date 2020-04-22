經濟

油價大跌 基金贖回採波動定價 或涉額外成本 證監要求公平對待

【明報專訊】紐約期油一夜暴跌，史上首次出現負值，昨日轉倉至6月份後延續跌勢，6月20日到期的價格一度跌近三成，早前期待「撈底」的散戶損失慘重。根據晨星的資料，本港7隻主要能源基金，年初至今的跌幅高達五成（見表），目前管理資產規模共34.5億美元。因應近日不同金融資產價格大幅波動，基金公司嚴陣以待，防止贖回潮，最常見做法是採用「波動定價」機制（swing pricing），據了解，大型基金如施羅德及貝萊德等，近期均已啟動甚至加碼調整相關機制，若投資者貿然贖回，需要承擔更高的額外成本。

明報記者 馬迪帆

證監會昨日發文，指已就疫情下的特殊市况加強監管力度，以確保各機構可妥善管理風險，如基金的流通性及贖回狀况。該會續指出，當基金建議啟動流通性風險管理措施，如價格調整機制或暫停基金買賣時，該會將關注投資者是否得到公平對待。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，基金採用「波動定價」及其他反攤薄措施，目的均是為了保證對全部投資者的公平，保障了持續投資者的最佳利益。她續指，現時已知有一定數量的基金經理啟用了「波動定價」機制。

基金公會：未見有基金不准贖回

基金的交易活動，如證券買賣會產生經紀費、交易費、佣金、稅項和交易差價等交易成本，會導致基金資產淨值（NAV）減少，對現有投資者產生「攤薄效應」。

而「波動定價」（swing pricing）是反攤薄措施的一種，透過調整一定比例的NAV，讓提出贖回要求的投資者承擔交易成本。其他控制流動性風險的措施包括限制每日贖回規模甚至暫停買賣，但黃王慈明指出，目前未留意到有基金不准贖回。

投資者贖回 需承擔交易成本

翻查資料，有大型基金指已調整資產淨值，亦有不少基金着手進一步放寬原定比例。以施羅德為例，日前發公告指出，對資產做適當估值，加上攤薄調整，旗下部分基金的資產淨值將錄得不高於5%的整體調整，待市場恢復正常，再應用平常的定價方法。

施羅德可調整資產淨值不高於5%

貝萊德在上月起加碼「浮動基數」，原本基金章程定下最高3% NAV調整幅度，現時表示因交易成本大幅上升，行使暫時上調最高攤薄調整之能力。

惠理基金亦在早前發通告，指市場情况極端，基金買賣價差大幅擴大，旗下大中華高息債基金原定採用3%的「浮動基數」，暫時會超出此水平。惠理回覆本報查詢，表示旗下基金流動性一直保持充裕穩健。

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