經濟

香港地產

天鑽周五推131伙招標

【明報專訊】新冠肺炎疫情近日有所緩和，繼新地（0016）大埔白石角雲滙1期、會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI發新價單後，中海外（0688）大埔山塘路天鑽亦上載新銷售安排，周五（24日）推出131個3房戶，以招標形式發售，屬近期較大規模的招標銷售。另外，內房合景泰富（1813）和龍湖（0960）合作的啟德尚‧珒溋，新增1%醫護人員折扣作招徠，同於周五賣138伙，即兩盤當天共推269伙。

尚‧珒溋周五推售138伙

尚‧珒溋新推置業折扣，買家若為醫護人員，最高可獲19%折扣（須出示工作證件證明身分）；至於一般買家最高折扣仍為18%，項目周五新推售138伙（72伙價單形式發售、66伙招標），當中包括67伙昨晚最新加推單位，若以一般買家最高18%折扣計，實用面積543方呎3房戶折實價1289萬元起。尚‧珒溋去年推出至今累售299伙、套現43億元，平均呎價2.59萬元。

另外，新地屯門御半山II，周六（25日）開展新一輪銷售推出20伙。

新界三盤昨沽3伙吸金逾億

事實上，新盤成交轉活，市場昨日連錄3宗新界一手豪宅成交、均是透過招標售出，單日吸金逾1.1億元；當中華懋屯門青山公路琨崙，最新售出綠碧璽獨立屋13號，成交價4693.8萬元，以洋房實用面積2452方呎，折合實呎19,143元；成交紀錄冊顯示，上述成交價包括兩個車位。

百利保（0617）牽頭發展的沙田九肚富豪．山峯，售出第8座6樓A室，成交價3570.6萬元（連車位），單位實用面積1623方呎、屬4房2套房間隔，實呎2.2萬元，買家可獲720日長成交期。

相關字詞﹕琨崙 富豪．山峯 天鑽 尚‧珒溋 雲滙1期

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