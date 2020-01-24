天鑽周五推131伙招標

尚‧珒溋周五推售138伙

尚‧珒溋新推置業折扣，買家若為醫護人員，最高可獲19%折扣（須出示工作證件證明身分）；至於一般買家最高折扣仍為18%，項目周五新推售138伙（72伙價單形式發售、66伙招標），當中包括67伙昨晚最新加推單位，若以一般買家最高18%折扣計，實用面積543方呎3房戶折實價1289萬元起。尚‧珒溋去年推出至今累售299伙、套現43億元，平均呎價2.59萬元。

另外，新地屯門御半山II，周六（25日）開展新一輪銷售推出20伙。

新界三盤昨沽3伙吸金逾億

事實上，新盤成交轉活，市場昨日連錄3宗新界一手豪宅成交、均是透過招標售出，單日吸金逾1.1億元；當中華懋屯門青山公路琨崙，最新售出綠碧璽獨立屋13號，成交價4693.8萬元，以洋房實用面積2452方呎，折合實呎19,143元；成交紀錄冊顯示，上述成交價包括兩個車位。

百利保（0617）牽頭發展的沙田九肚富豪．山峯，售出第8座6樓A室，成交價3570.6萬元（連車位），單位實用面積1623方呎、屬4房2套房間隔，實呎2.2萬元，買家可獲720日長成交期。