美孚本月暫24宗 勢超上月全月

【明報專訊】本地疫情有好轉迹象，但「限聚令」仍然實施下，不乏買家藉樓價調整入市，加快交投步伐。其中，十大屋苑之一的荔枝角美孚新邨，本月至今暫錄24宗成交，成交量追平上月全月，即本月勢超越上月。美聯分行營業經理王俊康表示，美孚新邨最新錄得一宗成交位於美孚新邨5期蘭秀街15號高層E室，實用面積718方呎，屬3房間隔，原業主最初叫價1050萬元放盤，在減價52萬元或5％後，新近以998萬元成交，實呎13,900元。原業主於2005年10月以308萬元購入單位，持貨近15年，帳面獲利690萬元或約2.2倍。至於東涌大型屋苑映灣園，本月至今亦錄得20宗成交，佔上月全月的77％。