屯門時代廣場1房月租7500元 3年新低

單位低市價16%租出

隨着樓價調整，租金亦見回落。屯門區鄰近西鐵兆康站的叠茵庭，在內地生租客減少後，近月屢次錄得跌穿萬元的租賃個案，而租金跌勢亦逐漸波及至市中心一帶。

市場消息指出，屯門時代廣場C座中層7室，實用面積272方呎，1房間隔，惟業主保留單位內部分位置擺放物件，故以低市價8000元放租，經過一輪議價後，最終以7500元租出，呎租27.5元。區內代理指，目前同類單位租金約9000元，即是次租賃成交價較市價低逾16％。業主2012年9月202萬元購入，租金回報約4.5厘。

上水龍豐2房9500元租出 低市價一成

另外，新界北區亦錄得跌穿1萬元的租務個案。中原副區域營業經理洪文鋒表示，上水龍豐花園A座高層5室，實用面積333方呎，屬2房間隔，獲租客以每月9500元承租，實用呎租約28.5元，租金低市價近一成。業主2016年7月362萬元購入，持貨近4年，現租金回報約3厘。

代理料內地生大減影響租賃市場

事實上，沙田第一城亦有2房單位，於上周減至9800元租出，呎租32.2元，租金低市價約一成。

此外，新盤林立的大埔白石角，隨著項目相繼入伙，大量租盤湧入，亦拖低區內租金水平。區內屋苑嘉熙，上周便錄得有開放式戶以9000元租出，平絕白石角。單位為嘉熙6座中層H室，實用面積248方呎，開放式間隔，以9000元租出，實用呎租36.3元，租金為區內新低。業主2018年531萬元購入，租金回報僅約2厘。