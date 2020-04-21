灣仔新銀中心呎租20元 十年新低

3010呎月租僅6萬

市場消息指，上述物業為灣仔告士打道新銀集團中心一個低層01室寫字樓單位，面積約3010方呎，最新以每月約6萬元租出，呎租約20元，為該廈近十年最低呎租水平。

上址業主早於2011年以2468萬元購入，現租金回報約2.9厘。據悉，該廈對上一宗最低呎租租務成交，同為上述單位，於2009年12月以呎租20元租出。

事實上，近年市場屢錄商廈低價租務成交，如中環皇后大道中9號低層06室，面積2269方呎，早前以月租13.05萬元獲承租，呎租57.5元，較2015年呎租58元還要低，並比去年高層06室呎租103元回落近一半。

近期屢錄商廈低價租務成交

另有印尼財團DeMonsa持有的金鐘力寶中心2座高層05至08室，面積3224方呎，則以月租約14.2萬元獲承租，呎租僅44元，較對上租約月租19.02萬元、呎租約59元低25%，為近3年來呎租新低。DeMonsa於2007年12月以5029.44萬元購入，租金回報3.4厘。

金獅花園車位不足一年蝕三成

此外，各類物業售價在新冠肺炎疫市下大跌，抗跌能力較低的車位，個別更錄大幅蝕讓個案。土地註冊處資料顯示，大圍金獅花園一個4樓單號車位，本月初以80萬元售出，原業主去年5月購入該車位，當時作價高見120萬元，持貨不足一年沽出，帳面勁蝕40萬元或33%。