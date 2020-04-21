銅鑼灣軒尼詩道全幢放售 10年首見 市值料10億 通利琴行家族菲律賓基金持有

明報記者 林尚民

上述軒尼詩道519至521號，現為一幢涉約1萬方呎樓面的6層高物業，負責今次放售的世邦魏理仕香港資本市場部主管及執行董事甄浚岷表示，物業佔地近2000方呎，買家購入後若重建成商廈，最高地積比率可達15倍，可建樓面近3萬方呎，料可建約20多層高的銀座式商廈。

可重建3萬呎銀座式商廈

市場估計，物業市值約10億元水平，折合每方呎樓面地價約3.3萬元。此外，物業是市場上罕有的999年地契。

市場上罕有999年地契

資料顯示，物業由通利琴行家族及菲律賓基金共同持有，其中通利琴行家族持有的軒尼詩道521號地舖，早於1992年以4000萬元購入，2013年曾以3.8億元進行內部轉讓，現時由珠寶店租用；至於519號舖現由鐘錶店承租。據了解，519至521號物業於2013至14年舖市高峰期，全幢月租高見約250萬元水平，目前已回落至約170萬元水平。

全幢月租曾高見250萬

事實上，軒尼詩道銅鑼灣段全幢放盤極為罕見，特別是今次放盤物業鄰近崇光百貨，而同地段對上一個全幢放盤，要追溯至逾十年前，賭王四太梁安琪於金融海嘯後、即2009年以約8.38億元向恒和集團（0513）購入軒尼詩道523至527號恒和鑽石大廈全幢，亦即現時的澳門逸園中心，正位於是次於市場放售的全幢物業毗鄰。

上述物業為一幢銀座式商廈連地庫，樓高27層，商場部分每層面積約2100至2800方呎，樓上零售樓面每層約1650方呎，總樓面共逾4.6 萬方呎，呎價即約1.83萬元水平，惟該物業樓齡較新，梁安琪購入後毋須進行重建。

毗鄰四太舖大劈租逾八成

事實上，該地段舖租近月亦大幅下滑，上述澳門逸園中心地舖部分原由珠寶品牌周生生（0116）租用長達15年，今年1月租約期滿後，該舖一度丟空個半月，最終以短租形式租予包浩斯（0483）（bauhaus）作特賣場，估計月租僅約25萬元，比上手周生生長租每月150萬元大減逾83%。

今次有份放售物業的通利琴行，部分生意亦受到疫情影響，其中因應近月全部演唱會均要取消或延期，成立逾37年的工程服務部門上月解散，21位燈光、音響等專業技師全部失業，歌神許冠傑早前就私下捐出25萬元給該批受影響員工，並進行網上直播演唱會，為該批人士籌款。