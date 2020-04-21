湯文亮：人人讀書 我去搵工

我對年輕朋友話，既然有大學接受你繼續進修，就應該去搵工，實話實說，MBA課程是給一些有工作經驗的人去讀，並不是給剛畢業的大學生讀的，但疫情影響經濟，繼續讀書是沒有辦法的辦法。

不過，年輕朋友話我較早之前撰文，叫大家在疫情之下不要做三件事，其中一件就是今年剛畢業的大學生不要去搵工，因為成功的機會率很低，結果會令大學生很頹喪，現時叫佢去搵工，算不算是出爾反爾。

因勢利導才能大勝

事情不能夠一本通書睇到老，當日曹操親自帶兵攻打張繡，打打下知道許昌有危險，於是撤兵，張繡打算追擊，謀士賈詡話唔好，因為曹操必定會用精兵殿後，從後追擊一定會失敗，張繡唔信，結果畀曹操殿後精兵打個落花流水，張繡在追擊失敗後打算退兵，賈詡話應該再次從後追擊，張繡勉為其難再出兵，結果取得大勝。

張繡話唔明箇中道理，賈詡話曹操突然退兵，一定會用精兵殿後，以防追兵，但在擊退追兵之後，就會將精兵調往前方，從速救援許昌，後部只剩一些老弱殘兵，所以不能夠抵擋張繡追兵，用兵是要根據形勢作出調整，否則，就不會成為一個出色的將領。

倘搵到好工 商場學到更多

我對年輕朋友話，今年一定會有很多大學生申請繼續進修，令到搵工的大學生質素大降，既然年輕朋友已經有大學收取，何不嘗試搵工，雖然話疫情下不少公司正在炒人，但亦有不少公司騰籠換鳥，一面炒人一面請人，現在搵工的大學生面對的競爭反而會減少，道理與賈詡所講的差不多，如果搵到一份好工，就毋須急於繼續進修，在商場上所學到的比MBA課程還要多，更何况不但不用交學費，而且仲有薪金攞，何樂而不為？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]