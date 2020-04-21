周顯：超級豪宅租值 反映金權勢力

事緣看Youtube片，其實是好些日子前的舊聞，我是無意中重溫看到﹕李嘉誠在深水灣道79號的住宅，差餉租值是927萬元，李兆基舊宅的差餉租值是622萬元，鄭裕彤故居，就是那間號稱全香港最大、3萬幾呎的淺水灣道12號，估值租金是474萬元，劉鑾雄高士美道2號的大宅，估值租金是798萬元。

話說李嘉誠在壽臣山道的舊居，月租都200萬元啦，3萬幾呎的淺水灣大屋，如果租400幾萬元，咪等於一間3000幾呎的單位月租3萬幾？我都想租呀！話大劉間屋的租值是800萬元，咪即係話佢間屋只值三五七億銀？會不會太睇小他們呀？

富豪大宅租值應多5倍才合理

照我話，這些屋的租值，多5倍還差不多。相比起我們這些小市民、小業主交的差餉，按比例計，他們所交的，實在太過微不足道了。差餉物業估價署究竟是點做嘢的呢？

其實，社會上不公平是預咗的，全世界都是這樣。可是，在給有錢佬賺錢的地方不公平，也就算了，現在連他們花錢的地方，也不公平，這就實在太離譜了。香港的金權實在太大勢力了！

[周顯 投資二三事]