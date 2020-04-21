劉思明：港股乏方向 強勢股成焦點

恒指昨早高開123點後下滑，曾倒跌154點、低見24,225點回升，上試高位並回軟，收報24,330點，跌49點或0.21%；國指升0.09%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.67%、1.04%，市况不太差。據《明報》港股數據庫，升跌比率53比47，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為42比58，亦反映大市升跌參半，但買盤動力較強，沽壓相當溫和，形勢上偏好，特別個別行業或主題股。

買盤動力較強 沽壓相當溫和

本報數據庫追蹤的30個行業，有四成下跌，內房及物管、綜合企業、地產及相關跌近1%，表現已經最差；上升行業中有一半的升幅多於1%，比表現較佳的小型股指更好。醫藥保健升逾3%表現最強，其次中資電力、環保及新能源、軟件服務、基建及建材升近2%。醫藥行業以醫療設備股的表現最突出，雖然成交活躍的股份都是向好，但走勢不一，入市要有不同考慮。

骨科植入產品供應商愛康醫療（1789）、春立醫療（1858）今年來反覆向上，走勢最強，惟今年迄今升逾1.5倍，累積升幅龐大，高追風險不小。心血管介入及心律醫械商微創（0853），今年首季大漲九成後高位大幅上落，目前仍處於14.3至19.3元區間，宜待突破或炒波幅。多元化醫療用品供應商威高（1066），低位回升後創新高，短線繼續尋頂，但該股過往創新高後都會出現大型調整，中線要審慎。

至於新能源、軟件、基建建材等表現較佳行業，焦點在強勢股，如當中近1個月升七成的天能（0819）再創新高，互聯網平安好醫生（1833）、軟件金山軟件（3888）、水泥海螺（0914）表現跑贏行業。

新能源表現佳 天能創新高

此外，其他熱炒的主題股，5G概念的京信（2342）、中芯（0981）、物管碧桂園服務（6098）、教育宇華（6169）在淡市下備受追捧，市場依然以強勢股主導。新能車比亞迪（1211）仍相對落後，可以10天線約42元吸納，並可設低收40元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]