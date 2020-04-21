李聲揚：門檻高低定輸贏

明顯地，聯合航空情况比國泰還差，股價也是。朋友比喻，就正如你要周轉，拿出家當（現在會是電話或手袋？）到當舖，你急而二叔公不急，可以想像條款定必會辣。

同時間，聯合航空一賣就是22架客機，作價沒有透露，但筆者估計達到數十億美金。試問誰有財力，「現兜兜」拿幾十億美金出來讓你拿出當舖門口？

須龐大資金成飛機租賃「護城河」

飛機租賃公司，並非什麼火箭科學，就是向波音空巴，甚至是航空公司本身買機，再租予航空公司。護城河在哪？正是涉及龐大資金，極之capital intensive。中行（3988）是中銀航租大股東，此門檻並非人人可跨越。

拜巴菲特所賜，「護城河」一字有了新意義，其實也合符常識。好投資往往門檻高，是有錢人玩意。相反，入場門檻太低的投資，較易中伏。劏房呎租高過豪宅，細價樓呎價貴過大型屋苑，也是同一道理。本報也有報道，金獅花園車位，不足一年就蝕了三成多。

門檻低的資產，並非絕不可碰，小弟也認識人炒車位（甚至電單車位）大有斬鑊。但關鍵是要熟悉市場，有些投機者，買入時連車位不能租給外人也不知道，無疑是送羊入虎口。

門檻低投資 容易中伏

近日熱話，就是某「期油ETF」，昨天成交近20億元，打入頭五名。小弟不知道本城何時忽然多了油價專家，更不知道為何散戶連股市樓市也未玩熟，卻認為自己可以睇通油價。

發行商是大公司，打開門做生意，總不會公然騙你。怪就怪自己沒有做功課，以為自己買的是油價，其實產品掛鈎的是期貨指數。人家早已列明，只怪你不看清一點。

康證投資研究部董事

[李聲揚 股市非常道]