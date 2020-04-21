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經濟
2020年4月21日星期二
技術取勝
投資策略
惠譽指港府開支巨 降港評級至AA- 7個月兩度調低 港府：疫情影響不比他地嚴重
百分百擔保貸款接受申請 銀行稱反應踴躍
澳門特首賀一誠首份施政報告 冀增自由行城市
亞洲速運首掛高開四成 收市倒跌36%
聯合集團溢價34% 私有化聯合地產
紐油跌至10美元 油價ETF成交大增 5月6月期油價差逾倍 極罕見
成儲油工具 超級油輪租金急升
興隆主席自揭隱瞞8億美元交易損失
恒指跌49點 成交縮至不足900億
澳媒：維珍澳洲擬自願接管
深圳查抗疫貸款違規炒樓 有企業用「中小微企貼息」入市 新盤漲價三成
首季央企淨利潤按年跌59%
人行下調LPR 符預期
迪士尼10萬員工將放無薪假 油價再急跌 歐美股回軟
fb推全新App攻遊戲直播
華府允延交關稅3月 中國進口貨無受惠
張兆聰：遠期油價大升水 中海油可炒波幅
李浩德：內地電商疫境求存
技術取勝：威高股份短線料回吐
李聲揚：門檻高低定輸贏
渣打捐1000萬助劏房戶交租
張華峰倡匯控分拆亞太業務
劉思明：港股乏方向 強勢股成焦點
周顯：超級豪宅租值 反映金權勢力
湯文亮：人人讀書 我去搵工
銅鑼灣軒尼詩道全幢放售 10年首見 市值料10億 通利琴行家族菲律賓基金持有
灣仔新銀中心呎租20元 十年新低
屯門時代廣場1房月租7500元 3年新低
美孚本月暫24宗 勢超上月全月
天鑽周五推131伙招標
首季二手公屋185宗 三季新高
技術取勝：威高股份短線料回吐
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【明報專訊】中糧肉食中線宜守2.2元（圖）
上海電氣短線受制2.5元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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