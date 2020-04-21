李浩德：內地電商疫境求存

現時內地電商三大龍頭為阿里巴巴（9988）、京東（JD.US）及拼多多（PDD.US），眾公司今年至今股價表現分別是-1%、+30% 及 +17%，可見行業在疫情中的穩定性亦在股價上反映。內地近年中產階級已隨着人均GDP高速增長，是全球規模最大的中產階級群體，並帶動了內地消費持續增長，而消費升級已成大趨勢。除了巨大的零售市場機遇，傳統企業亦因為數字化轉型而面臨挑戰，現時傳統零售商線上、線下業務並非完全數字化，因此零售業還有空間體現更佳的運營模式。

阿里業務廣可憧憬

阿里巴巴是三大巨頭中之霸，以去年的總電子零售銷售額計算，阿里佔市場份額逾五成，京東及拼多多則佔約17%及7%。阿里比其餘兩大競爭對手的業務涉及範圍更廣，公司市值比騰訊（0700）更大，有約44,000億港元。淘寶及天貓近年的成交總額（GMV）以高速增長，近3年平均每年增長逾兩成。其主打產品為服裝、快速消費品（FMCG），FMCG的市場滲透率仍偏低，發展空間相對其他產品類別大。

除了核心的零售業務天貓、淘寶外，阿里巴巴還有其他業務如餓了麼、優酷、釘釘、阿里雲等，雖然這些業務暫時未有盈利，但收入佔比少於四成，反而可憧憬業務擴張後可令阿里在盈利上爆發。

京東現金足 或可復蘇中跑出

京東在內地排名僅次阿里巴巴，但產品主要是3C商品，電子用品在疫情底下的銷售有一定影響，幸好京東有自家的物流團隊，以及正發展高增長空間的FMCG業務支持。京東在毛利率方面比其餘兩對手較穩定增長，騰訊去年已退出在拼多多上的投資，加上充裕的現金及強勁的現金循環周期，或可在疫情復蘇中跑出。

比起阿里巴巴及京東，拼多多會是更高增長及更高風險的投資。拼多多是正快速成長的新型電商平台，GMV三年來每年平均增速逾倍。公司主打「物有所值」的商品，目標客戶是三四線城市消費者， 現時平均每日訂單高達5000萬宗。由於產品類別偏向疫情需求大增的日用品，拼多多在3月中後保持高達六成的同比增長，可見公司成長速度比阿里及京東快很多。而團購模式更易吸引社交平台上的買家如微信，拼多多擁有過5億的微信用戶客。唯一不足之處就是公司規模仍未夠大至運營可達收支平衡，在沒有盈利的投資相對風險會高很多。

整體而言，內地電商乘着消費升級急速崛起，市場份額將決定公司的未來去向，因此取得先機的阿里巴巴可望見的未來會是更遠。

（C基金現時持有阿里巴巴、京東、拼多多以及騰訊控股的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]