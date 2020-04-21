fb推全新App攻遊戲直播

【明報專訊】新冠肺炎全球大流行，各國封城禁足，令遊戲直播商機大爆發，facebook亦加快發展遊戲直播業務。據《紐約時報》報道，facebook會在4月20日推出一款針對視頻遊戲直播業務的獨立App。該款免費App的推出被視為facebook的視頻遊戲業務中最具關鍵的一步。
YouTube微軟逐鹿市場
facebook已投資了這款免費應用程式數年，其25億用戶中超過7億用户已正使用此遊戲內容。 該應用程式主要用於創建和觀看實時遊戲直播。現時facebook及Amazon旗下的Twitch、Google旗下的YouTube及微軟的Mixer正逐鹿這市場。
在新冠病毒爆發期間，許多國家都要求人們留在家中，並令到全球價值1600億美元的遊戲業務蓬勃發展。facebook原打算在6月份發布該應用程式，但隨着隔離區範圍的擴大而加快了計劃。
疫情下遊戲直播商機大爆發
據報道，facebook遊戲App主管席莫（Fidji Simo）曾向facebook創辦人朱克伯格指出，投資遊戲業務已成為集團的首要任務，因為他們認為遊戲作為娛樂的一種，能將人們真正聯繫在一起。但這樣的娛樂不僅是一種被動消費形式，而且是一種互動娛樂活動，能將人們聯繫在一起。
席莫又表示，在隔離時遊戲業務正猛速增長，新冠病毒大流行促使公司加快了其他遊戲項目的速度，包括一項新的比賽功能。