fb推全新App攻遊戲直播

YouTube微軟逐鹿市場

facebook已投資了這款免費應用程式數年，其25億用戶中超過7億用户已正使用此遊戲內容。 該應用程式主要用於創建和觀看實時遊戲直播。現時facebook及Amazon旗下的Twitch、Google旗下的YouTube及微軟的Mixer正逐鹿這市場。

在新冠病毒爆發期間，許多國家都要求人們留在家中，並令到全球價值1600億美元的遊戲業務蓬勃發展。facebook原打算在6月份發布該應用程式，但隨着隔離區範圍的擴大而加快了計劃。

疫情下遊戲直播商機大爆發

據報道，facebook遊戲App主管席莫（Fidji Simo）曾向facebook創辦人朱克伯格指出，投資遊戲業務已成為集團的首要任務，因為他們認為遊戲作為娛樂的一種，能將人們真正聯繫在一起。但這樣的娛樂不僅是一種被動消費形式，而且是一種互動娛樂活動，能將人們聯繫在一起。

席莫又表示，在隔離時遊戲業務正猛速增長，新冠病毒大流行促使公司加快了其他遊戲項目的速度，包括一項新的比賽功能。

（綜合報道）

[國際金融]