迪士尼10萬員工將放無薪假 油價再急跌 歐美股回軟

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎在歐洲的疫情稍為緩和，歐洲股市昨晚個別發展，德國股市昨升50點，但紐約原油期貨急跌，加上英國醫學界估計未能夠在短期內開發出有效治療新冠肺炎的疫苗，多項負面消息拖累道指期貨在美股開市前急挫逾500點，連累主要歐洲市場全面受壓。美股開市道指下跌逾2%。另外，據英國傳媒報道，迪士尼將安排10萬名員工放無薪假。
雖然美國三大指數開市後跌幅略為收窄，但至今早零時道指仍跌約200點，報24,047點。納指則已倒升0.3%，報8672點。標普500指數則跌0.3%，報2865點。
油價未能止瀉的陰霾持續籠罩歐美投資市場，投資者正觀望大企業陸續公布的首季業績。在本周約有五分之一的標普500指數成分股會公布季度業績，當中本周二開市前可口可樂將派發成績表。分析員普遍預期，可口可樂首季收入只有83億美元，每股賺0.45美元。由年初至今，可口可樂的股價累計下跌40%，是2008年金融海嘯以來最大的跌幅，昨晚香港時間11時15分，仍跌0.78%，低見47.68美元。
可樂股價今年挫40% 海嘯後最差
在一眾美國大型航空公司中，美國聯合航空昨晚率先公布首季業績，受到新冠狀病毒肺炎疫情拖累，全球經濟活動停擺，對空運需求大減，聯合航空季內錄得巨額虧損21億美元（162.75億港元）。該公司更表示，會在美國政府授予的50億美元（387.53億港元）工資及紓困援助之外，再向美國政府申請45億美元（348.78億港元）的貸款，以解集團燃眉之急。
聯合航空首季蝕163億 股價曾挫逾4%
聯合航空在香港時間昨晚早段股價曾跌逾4%，每股低見27.9元，後來跌幅收窄至3.51%。其他航空同業股價亦受壓，美國航空及達美航空亦分別低見11.14美元及23.99美元，跌3.22%及1.94%。
在經濟活動停擺的同時，根據英國《金融時報》及英國廣播公司報道表示，美國大型娛樂及主題樂園經營商迪士尼，將自本周起安排10萬名員工，即一半員工放無薪假，每月可節省5億美元（38.75億港元）開支，並呼籲員工向政府申領抗疫補貼，但是公司仍會給予期間的醫療福利。該公司的主題樂園及銷售，在疫情期間已告停頓。在香港時間晚上11時，迪士尼股價下跌3.19%，低見103.34美元。
憧憬內地復蘇 貨運指數連升7周
此外，雖然環繞疫情下的壞消息不絕，但是在市場預期內地開始擺脫新冠肺炎疫情及經濟停擺的影響，估計有助重新刺激對鐵礦砂的需求，致使波羅的海乾散貨運價指數（BDI）回升，更是連續7個星期上揚。至上周五，最新BDI乾散貨運指數期貨報751點，升3.44%。