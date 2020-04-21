迪士尼10萬員工將放無薪假 油價再急跌 歐美股回軟

雖然美國三大指數開市後跌幅略為收窄，但至今早零時道指仍跌約200點，報24,047點。納指則已倒升0.3%，報8672點。標普500指數則跌0.3%，報2865點。

油價未能止瀉的陰霾持續籠罩歐美投資市場，投資者正觀望大企業陸續公布的首季業績。在本周約有五分之一的標普500指數成分股會公布季度業績，當中本周二開市前可口可樂將派發成績表。分析員普遍預期，可口可樂首季收入只有83億美元，每股賺0.45美元。由年初至今，可口可樂的股價累計下跌40%，是2008年金融海嘯以來最大的跌幅，昨晚香港時間11時15分，仍跌0.78%，低見47.68美元。

可樂股價今年挫40% 海嘯後最差

在一眾美國大型航空公司中，美國聯合航空昨晚率先公布首季業績，受到新冠狀病毒肺炎疫情拖累，全球經濟活動停擺，對空運需求大減，聯合航空季內錄得巨額虧損21億美元（162.75億港元）。該公司更表示，會在美國政府授予的50億美元（387.53億港元）工資及紓困援助之外，再向美國政府申請45億美元（348.78億港元）的貸款，以解集團燃眉之急。

聯合航空首季蝕163億 股價曾挫逾4%

聯合航空在香港時間昨晚早段股價曾跌逾4%，每股低見27.9元，後來跌幅收窄至3.51%。其他航空同業股價亦受壓，美國航空及達美航空亦分別低見11.14美元及23.99美元，跌3.22%及1.94%。

在經濟活動停擺的同時，根據英國《金融時報》及英國廣播公司報道表示，美國大型娛樂及主題樂園經營商迪士尼，將自本周起安排10萬名員工，即一半員工放無薪假，每月可節省5億美元（38.75億港元）開支，並呼籲員工向政府申領抗疫補貼，但是公司仍會給予期間的醫療福利。該公司的主題樂園及銷售，在疫情期間已告停頓。在香港時間晚上11時，迪士尼股價下跌3.19%，低見103.34美元。

憧憬內地復蘇 貨運指數連升7周

此外，雖然環繞疫情下的壞消息不絕，但是在市場預期內地開始擺脫新冠肺炎疫情及經濟停擺的影響，估計有助重新刺激對鐵礦砂的需求，致使波羅的海乾散貨運價指數（BDI）回升，更是連續7個星期上揚。至上周五，最新BDI乾散貨運指數期貨報751點，升3.44%。

（綜合報道）

[國際金融]