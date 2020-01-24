人行下調LPR 符預期

經濟師：料今年仍有0.3厘降息空間

今年來1年期LPR已降0.3厘，上月底外電傳出人行有意調降基準存款利率，以紓緩銀行息差受壓，不過周洪禮認為短期內不會發生，因為目前1厘多的名義存款率減去4%多的通脹，存戶的實際存款率已是負息水平，存息減少將影響住戶部門的利息收入。另外，調整基準存款利率亦會影響利率市場化。

5年期LPR下調幅度只有1年期的一半，與2月降息時的情况相同。中信證券指出按揭貸款多與5年期LPR掛鈎，降幅較低是體現「住房不炒」的政策方針。

中信又認為，上周五召開的政治局會議提及降息手段引導利率下行，其中「降息」是包括降基準存款利率在內，因為LPR續降將對銀行體系衝擊進一步顯現，因此預期基準存款利率第二季會下降0.1厘至0.15厘，從資金供給方面降低企業融資成本。