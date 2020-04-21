深圳查抗疫貸款違規炒樓 有企業用「中小微企貼息」入市 新盤漲價三成

明報記者 方楚茵

人民銀行深圳中支貨幣信貸處向轄區內各商業銀行下發緊急自查通知，要求各商業銀行自查，重點梳理包含企業及個人的借款人，自疫情1月25日發生以來新買的住宅、商辦公寓等房產，以新購房產作抵押的貸款情况，以及計劃申請財政貼息和預計實際貸款利率水平情况。該處又要求銀行交代截至3月底的房抵經營貸餘額、2019年3月底及2019年12月底餘額情况；貸前准入情况自查，對借款人名下經營實體的真實性調查情况，借款人持有被抵押房產時間情况，企業成立時間情况等。

同時，深圳市中小企業服務局亦在其官網發布規範實施中小微企業貸款貼息項目的通告，指對於有報道指個別機構和個人弄虛作假，將用於買樓、炒股等的貸款包裝後騙取財政貼息等，表明有關貸款必須用於支持生產經營，不得用於併購貸款、國家產業政策禁止和限制的項目，以及參與民間借貸、投資資本市場和個人消費等。（見表）

蔡金強：倘炒風傳至其他城市 影響中央放水成效

奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強稱，深圳此次自查或調控是非常合理，因為經濟疲弱下，二、三、四線樓市表現一般，其他一線城市未見大反彈下，唯獨深圳個別區域像南山、光明、寶安樓價均升15%，個別樓盤更升30%，是非常瘋狂。倘深圳短炒風氣傳導至其他城市影響將很大，在樓價、地價高企下，會令中央「放水」行動左右為難。

券商：中央批評前先整頓 非全國政策

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武亦認為，深圳樓市反彈幅度較大，當地政府今次出手，相信是怕被中央點名批評，故先行下功夫作出調整，以壓抑投機風氣。但他相信今次並非全國政策，因為現時內地樓市政策為「一城一策」，故預期今次只帶來短暫影響，整體樓市政策仍傾向正面。事實上，內地樓市自疫情漸緩並可復工復產後，不少上市內房的3月合約銷售數據按年僅跌三成，較市場預期要跌四成以上表現更好。