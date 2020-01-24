恒指跌49點 成交縮至不足900億

中生配股集23億 中建材盈警

中生製藥（1177）昨收市報11.88元，升2.95%，成交5.27億元，為全日升幅最大藍籌。據銷售文件披露，中生製藥大股東兼首席執行官謝炳，擬以每股11.17元至11.52元配售2億股份，最多套現約23.04億元，配售價較昨收市價11.88元折讓3.03%至6%。瑞銀為聯席賬簿管理人，股份禁售期為90天。

中投傲揚基金經理溫鋼城表示，港股合計連升兩周有少許超買，昨日走勢合理，有見及美國部分州份有望復工，加上中國有機會快召開兩會，意味內地疫情受控，股市亦會相對穩定，港股在上述消息下「跌唔落去」，相信會慢慢向上，全周於24,000點至25,000點水平徘徊，短線而言仍會橫行上落。他認為，如恒指跌至24,000點水平，可考慮吸納估價便宜的強勢股，當中他看好科網股的表現。

中國建材（3323）昨晚發通告，指公司今年3月底止季度的股東應佔利潤將較去年同期下降超過70%。主要是由於受新冠肺炎疫情影響，集團主要產品水泥、商品混凝土和石膏板的銷量下降，和集團按公允值於損益帳確認的金融資產公允價值大幅減少，但因資產處置收益大幅增加而部分抵消。