興隆主席自揭隱瞞8億美元交易損失

彭博報道指出，林恩強的兒子林志明向外界發電郵，指他不知悉公司連續多年虧損的原因，而其父親已售出原本作為銀行貸款抵押品的數百萬桶原油。不過報道指出，集團陷財困或與新冠肺炎疫情，以及國際油價大跌有關。興隆稱，截至去年10月底公司只有1.41億美元（約10.9億港元）的原油庫存，並非經審核帳目中的12.8億美元（約99.2億港元），而該帳目已經由德勤會計公司作審核，但據悉審計師沒有發現任何問題。公司回覆彭博指出，因涉及法律程序暫不予回應。

報道引述知情人士稱，期內公司的淨資產為45.6億美元（約353億港元），淨利潤約7820萬美元（約6億港元），但興隆告知其債權人指，至4月初公司總負債達到40.5億美元（約314億港元），資產僅為7.14億美元（約55.3億港元），出現最少33.4億美元（約259億港元）的缺口。截至本月9日止，公司資產負債表上顯示沒有任何淨資產，但數據仍有待核實。

拖欠匯控星展近70億元

早前報道稱，興隆已拖欠20多家銀行近40億美元（約310億港元），其中匯控風險敞口最大，為6億美元（約46.5億港元）；星展為3億美元（約23.3億港元）；華僑及大華分別為1億美元（約7.75億港元）。據悉，由於擔心公司償債能力，有一貸款機構已凍結了對興隆的短期信貸額度。