成儲油工具 超級油輪租金急升

全球石油儲存空間料數周內迫爆

分析師預計，石油存儲量較2月份時暴增5億至10億桶，導致全球儲存設施的使用率在5月前達到頂峰。標普全球普氏分析（S&P Global Platts Analytics）指出，石油需求下滑導致全球每日供應過剩900萬桶，全球石油儲存空間在數周內逼爆。標普全球認為，即使全球達成史上最大減產協議，下個月起削減全球產量約20％，石油市場的復蘇時間也將推遲到明年。

投資者擔心俄克拉荷馬州原油交割地庫欣的倉儲中心即將爆滿，近期紐約原油價格大幅低於遠期合約。部分得克薩斯州買家對原油產品的報價低至每桶2美元，意味美國原油生產油未來或要貼錢沽貨。

自2月底以來，庫欣的原油庫存增加48％，達到近5500萬桶，根據美國能源信息署（EIA）資料，該樞紐儲存容量為7600萬桶，石油對冲基金負責人Pierre Andurand認為，當庫存及傳輸管道均裝滿原油的時侯，油價下行空間將會是無限，甚或有可能出現負油價。