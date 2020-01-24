紐油跌至10美元 油價ETF成交大增 5月6月期油價差逾倍 極罕見

明報記者 李哲毅

本月初OPEC+敲定新協議，下月1日起每日減產970萬桶，但4月份全球經濟陷於停擺，每日原油需求大減2900萬桶，減產幅度不足以抵消石油需求的急劇下降。5月份紐約期油昨在亞洲時段已失守15美元大關，截至晚上11時半，更低見10.01美元，全球另一油價基準的布蘭特油價僅下跌4.81%，報每桶26.73美元。

F三星原油期ETF發行量激增百倍

F三星原油期昨日低開7.89%，報3.85元，全日窄幅上落，午後低見3.84元，收報3.87元，跌7.42%，全日成交額達19.41億元。近日F三星原油期ETF成交暢旺，該ETF的發行量由3月初的750萬股激增至昨日的10.4億股（圖），增幅逾百倍。此外FGX原油昨日輕微低開，低見1.97元，收報1.98元，跌1.98%。

利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗指出，F三星原油期的投資組合以短期原油期貨合約為主，而FGX原油則持有較多遠期的原油期貨合約，所以F三星原油期對於即月期油的價格敏感度較高。

昨日大量資金流入F三星原油期，黃耀宗估計，很多投資者入市博油價反彈，但提醒具期貨性質的ETF不太適合長期持有，原因是ETF轉倉成本會影響長遠價格表現。黃耀宗表示，油價視乎疫情走勢，預計資產市場會在年中見底，油價在大半年後可重新企穩在30至35美元。

專家看好油價重上30美元

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁指出，5月份紐約期油急劇下挫，但無論是6、7月份紐約期油或是布蘭特期油跌幅明顯較小，估計是適逢5月份紐約期油今日到期，部分投資者進行轉倉，例如將5月份期油平倉，再買入6月、7月份期油，造成明顯價差，此外部分投資者索性斬倉沽貨，加深5月份紐油期貨跌勢。盧楚仁認為，經歷一輪斬倉潮後預料油價將反彈，有機會重上30美元，但長遠走勢要視乎全球復工的進度。