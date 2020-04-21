亞洲速運首掛高開四成 收市倒跌36%

亞洲速運全日錄得1.59億元成交，涉及3.53億股，相當於本次上市發行的1.2億股街貨「炒三轉」。公司股本4.8億股，其中大股東陳烈邦所持有的3.3億股仍處於禁售期，昨日價值最多縮水近1.4億元。「街貨」持有最多者，包括55名每人獲配發12萬股的大戶，合計擁660萬股。

「高買低賣」每手最多蝕2075元

散戶若參與亞洲速運一日過山車，結局凶多吉少，唯一賺錢機會僅在開市後首1小時，最多炒高四成時，每手帳面可獲利1000元。但自上午開始暴跌後，股價最低曾見0.285元，較盤中最高價0.7元低59%，收市報0.32元，較招股價0.5元跌36%（見圖）。若認購新股收市前沽出，每手帳面損手900元。若不幸「高買低賣」，每手最多蝕2075元。

早前華和控股（9938）表現更為誇張，該股首日上市散戶曾每手賺逾千元，但上周一日內股價由2.1元變為毫子股。有本地傳媒報道，有莊家建立網上群組為散戶提供「內幕消息股」，但實際是為派貨及洗倉作準備。

中國文旅遞表申上市 奧園持股28%

新股市場繼續淡靜，上周五內地物業發展商中國文旅遞表申請上市，根據初步招股資料，內房中國奧園（3883）持有公司28%股權，該公司則將在上市後向奧園提供景點及酒店諮詢管理服務。資料顯示，公司主要從事度假物業的規劃及發展，旗下景點主要位於廣東江門。

中國文旅去年溢利按年升43.8%至1.04億元（人民幣‧下同），收益按年升1.2倍至7.36億元，其中銷售度假物業收益佔八成，文化旅遊業務佔兩成（見表）。資料顯示，其收益大增，部分源自去年公司所售公寓的平均售價按年升22%，洋房售價按年升約三成。