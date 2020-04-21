澳門特首賀一誠首份施政報告 冀增自由行城市

指博彩業獨大加劇 經濟多元化成效不彰

賀一誠在發表施政報告及舉行記者會時，指緊接2014至2016年博彩業深度調整，今年博彩旅遊業再受新冠肺炎疫情影響，並衝擊其他相關行業，再次暴露經濟過度依賴博彩旅遊業的脆弱性和巨大風險。博彩業佔本地生產總值仍達50%，反而政府致力推動的會展業和文化創意產業佔比重均不到1%。

他更在施政報告推動澳門結合橫琴的發展，發展新行業，以及推廣澳門品牌企業。他說，冀引進澳門的法規及推動澳門新街坊項目的建設，並降低澳門銀行及保險業進入橫琴的門檻；在橫琴的中醫藥科技產業園發展模式發展大健康產業，將橫琴打造成第二個澳門。至於港人關心的人民幣證券市場發展，在施政報告只提到允予研究。

賀一誠提到， 即使由1月起受疫情影響至今，3個多月以來，博企在現階段仍有能力支撐，但是澳門仍擬加強協助博彩業渡過疫情難關。當中包括計劃在主要客源地區，即鄰近地區加強旅遊推廣。政府在適當時候，請求中央政府恢復內地赴澳旅遊簽註審批，增加自由行城市數目。

研設人幣證券市場 賭牌將删副牌條款

他又稱，首份施政報告未有提出修改博彩牌照相關法律事宜，今屆政府主要會在此前既有的中期研究上再深化。雖然受疫情影響，拖慢修改博彩法的工作，但他仍然希望在今年下半年展開諮詢，今年內未有相關立法時間表。修法會否增加博企的社會責任，則要聽社會的聲音，並稱要删除容許賭牌將來加3個副牌的情况。此刻政府亦無任何減收賭稅的打算，他重申賭牌競投會公開，不會指定誰人，任何人都可競投。