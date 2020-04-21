惠譽指港府開支巨 降港評級至AA- 7個月兩度調低 港府：疫情影響不比他地嚴重

明報記者 陳子凌、蕭嘉聰

對於惠譽降香港評級，特區政府發言人表示感到失望，認為惠譽過度着眼於香港當前的社會政治議題，未有充分考慮經濟和金融市場的穩固基調。發言人又形容，惠譽就香港與內地經濟和金融聯繫日益加深不利評級的觀點，「更是沒有事實基礎」。

港府：過度着眼當前社會政治議題

發言人表示，新冠肺炎對香港的影響並不比其他地方嚴重。在強大財政儲備支持下推出總額達2875億元大規模紓困措施，發言人強調本港金融體系穩健，擁有充裕的緩衝空間；市場對聯繫匯率制度信心穩固，銀行亦有充裕的資本和流動性，又指政府一直嚴格按照《基本法》落實「一國兩制」方針。

惠譽：中央高調發聲證兩地更緊密

7個月內兩度降級，惠譽解釋因新冠肺炎對香港經濟帶來反修例運動後第二次重大衝擊，抗疫導致經濟活動萎縮和失業率上升，促使港府需要推出龐大的財政赤字預算支撐經濟，預計香港今年GDP將下降5%，預算赤字將上升至佔GDP的11%。

惠譽又認為，根深柢固的社會政治分歧仍未解決，給香港商業環境帶來揮之不去的不確定，並增加了公眾不滿情緒再度爆發的風險，或會進一步破壞國際社會對香港治理、體制和政治穩定的看法。此外，香港與內地經濟，金融和社會政治聯繫逐步增加，這趨勢更因中央政府自1997年回歸以來對香港事務愈來愈高調發聲而顯而易見，可證兩者各自的主權評級更緊密融合。

澳門維持AA評級勝港

不過，惠譽也表示，香港有良好公共財政管理紀錄；聯繫匯率制度及銀行資本緩衝水平穩健，對維持評級帶來一定支持。不過，如果社會動盪進一步加劇致足以破壞香港作為主要國際金融中心角色或商業環境穩健，又或者中國主權信貸狀况惡化，可能會令香港評級再降。另外，惠譽維持澳門AA評級，評級展望為負面，換言之香港評級已低於澳門，只比中國A+評級高一級。

另一家評級機構標普去年10月曾表示相信港府財政能力，維持AA+評級不變；但穆迪於今年1月，因港府管治能力遜預期而將香港評級由Aa2降至Aa3，該評級跟惠譽的新評級一致。