淘大實呎近1.6萬 疫市下價量堅挺

明報記者 歐陽慧恩

SARS期間疫情最為嚴重的淘大花園E座，近日在新冠肺炎疫情下仍錄得低層單位成交。利嘉閣聯席董事鮑允中指出，E座低層5室，以518萬元易手，單位實用390方呎，2房間隔，實呎13282元。原業主2016年370萬元購入上址，帳面賺148萬或四成。另外，屋苑M座低層5室，新近亦以580萬元成交，單位實用356方呎，2房間隔，實呎16292元，較E座的成交個案高約23%，原業主2016年406萬元購入，帳面賺174萬元或43%。鮑表示，由於減價盤源已被消化，加上環球市場減息救市，屋苑放盤業主議價空間已收窄，料短期內成交價將逐步回升。

柏景臺樓王2668萬 返去年水平

雖然大型屋苑跌勢暫時喘定，惟部分新型入盤及豪宅物業，仍錄低價或蝕讓成交。中原資深區域營業董事陳家鴻表示，天后柏景臺1座極高層H室，實用949方呎，3房套間隔，望開揚維園景及海景，原叫價2900萬元，最終以2668萬元將單位易手，實呎28114元，成交價較銀行估價3030萬元低12%，重返去年初水平。原業主2007年830萬元入市，帳面獲利1838萬元，單位升值2.2倍。

逸新首宗二手實蝕27萬

另外，利嘉閣高級區域董事陳震宇指，太子逸新低層C室，實用面積179方呎，屬開放式間隔，業主原開價430萬元，經議價減價80萬元或19%，以350萬元易手，實呎19553元，為屋苑首宗二手成交；惟原業主2017年8月331.2萬元一手購入，持貨不足3年，須付10%額外印花稅SSD，即涉約35萬元，若連其他使費計料損手約27萬元或8%。

影岸‧紅3房創同類一年新低

東涌亦錄低價成交，中原分區營業經理胡國輝表示，東涌影岸‧紅A座低層B室，實用883方呎、屬3房套間隔，單位於上月租約期滿後於以1050萬元放盤，其後因應市况累減113萬元或11%，以937萬元沽出，實呎10612元，為屋苑同類單位近一年新低。不過原業主早於2007年7月以377.5萬元一手購入，帳面仍獲利559.5萬元或1.5倍。

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