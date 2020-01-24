OCEAN MARINI海景招徠

明報記者 林尚民

攝影 楊柏賢

OCEAN MARINI只設1座住宅大廈，但細分成1A及1B座，提供503個單位，預計2022年4月落成，樓花期長約兩年。資料顯示，去年先後推出的MARINI及GRAND MARINI，提供1房至3房戶，最細單位亦有348方呎。不過，今次OCEAN MARINI以大中型單位為主，不提供1房戶，更是第9期首次提供4房戶；項目自3月開售以來累售約290伙，佔項目單位總數503伙約六成。

提供503伙 主打2房

OCEAN MARINI主打2房及3房，其中2房戶324伙，佔樓盤約64%，並可細分成4種戶型，包括2房連開放式廚房，實用面積472至479方呎，設108伙；2房連梗廚，實用面積539至542方呎，設54伙；2房連工作間，實用面積545至549方呎，設108伙；最大是實用面積616方呎的2房1套連書房間隔，設54伙。

3房戶有108伙，佔樓盤約21%，實用面積794至815方呎；當中54伙屬實用面積794至799方呎的3房1套連工作間間隔，另外54伙則是3房1套連工人房戶型，實用面積813至815方呎。

4房1套連工人房單位則有54伙，實用面積1061至1062方呎。另有17伙特色戶，實用面積450至1476方呎。

每伙送新型WiFi裝置

發展商早前開放一個交樓標準示範單位，為實用面積814方呎的1A座38樓B室，屬3房1套連工人房間隔，單位大廳間隔方正實用，面積逾200方呎，擺放大型梳化、餐桌後，仍有足夠走動空間，而大門口位置設玄關位，可放置鞋櫃等。

從大廳旁的走廊走進睡房區，先有一個儲物房連套廁，可用作工人套房，另一邊則是兩個面積相若的細房，可改作書房或小孩房間。主人套房面積寬敞，放置雙人大牀後仍可三邊上落牀，近主人套廁位置則預留衣櫃位，亦可擺放梳妝枱；雖然主人套廁及客廁均以雲石鋪砌，感覺高雅，但均不設通風窗。值得一提的是，發展商為所有單位附送新型WiFi裝置。

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