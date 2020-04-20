整體物業買賣登記 4月料5200宗5個月新高

中原：涉410億元按月升15%

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，新春後季節旺市延遲出現，料4月登記數字是繼去年11月錄6701宗、涉615億元後，首次升穿5000宗及400億元水平，料齊創5個月新高。

一手新盤方面，4月暫錄501宗登記、涉總值51.3億元，預期整月約1000宗及100億元，按月升68.1%及33.9%，估計宗數將創去年11月錄2089宗後的5個月新高，金額則創去年12月錄110.8億元後的4個月新高。

OCEAN MARINI暫錄187宗最旺

4月暫時錄得最高買賣登記新盤，為會德豐（0020）將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI，暫錄187宗及涉16.3億元；其次為恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期，暫錄97宗及涉4.6億元。

二手料錄3300宗登記升一成

至於二手市場，暫時錄1563宗、涉122.2億元，預測整月登記錄約3300宗、涉260億元，按月分別上升9.7%及12.3%，料宗數將創去年11月錄3350宗、涉265.2億元後，5個月新高紀錄。

大型屋苑方面，4月以天水圍嘉湖山莊暫錄27宗佔最多，沙田第一城暫錄14宗、荔枝角美孚新邨暫錄13宗。