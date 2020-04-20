工廈整體租金首季跌1.8%

美聯續稱，反映50座指標工廈的美聯工商物業售價指數（MII），3月最新報334.4點，按月略跌0.4%，按季挫0.9 %；租金亦告下跌，3月美聯工商物業租金指數（MIRI）按月、按季，分別回調0.2%及1.8%，最新報168.3點。

業界料第二季租金售價續受壓

美聯工商董事陳偉志表示，新冠肺炎疫情未受控，多國先後封城，令不少供應及物流鏈中斷，影響貿易公司正常運作及訂單需求，也為工廈投資市場帶來不明朗因素。新冠肺炎疫情持續，業主及準買家普遍持觀望態度，相信第二季工廈交投量及租售價仍受壓。

蒲崗村道地舖2800萬易手

另外，舖位市場續錄減價成交，市場消息稱，黃大仙蒲崗村道33號百利軒地下1A至1C舖，建築面積約637方呎，原業主最初叫價3500萬元，最新減價700萬元或兩成，以2800萬元售出，呎價近4.4萬元，租客為家農優質果菜，以現時月租約8萬元計，回報率約3.4厘。