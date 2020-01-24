新奧能源沽深灣9號 9年蝕430萬

市場消息稱，深灣9號1座高層B室，實用1368方呎，連車位以4250萬元售出，實呎31,067元；資料顯示，該單位原由新奧能源前執行董事鄭則鍔2011年以4136萬元購入，其後再以155萬元購入屋苑一個車位，即總作價4291萬元，及後於2013年以4000萬元內部轉讓至新奧能源旗下新奧（香港）氣化採煤投資有限公司。

維景灣畔一房售746萬 同類最貴

以今次成交價與2011年總作價相比，成交價較當年蝕約41萬元或不足1%，但若扣除各項使費，估計實蝕約430萬元或約一成離場。

不過，隨着新增新冠肺炎確診個案稍回落，市場即現高價成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳維景灣畔15座高層C室，實用399方呎，屬望園景一房戶，以746萬元沽出，實呎18,697元，創屋苑同類單位新高成交價。而屋苑對上一個同類單位成交，為上月以678萬元售出的3座中層C室，實用同為399方呎，現成交價較上月高68萬元或約一成；原業主2016年以488萬元購入單位，帳面獲利258萬元或53%。

豐連兩房售880萬 創屋苑新高

祥益分行經理黃文樂表示，屯門半新盤豐連1座高層A室，實用627方呎兩房戶，原業主最初以950萬元放售，最新減價70萬元或7%後，以880萬元售出，但仍創屋苑新高成交價，較去年10月一個同類單位以850萬元售出的原高位紀錄，貴30萬元或3.5%，實呎14,035元。原業主2016年以649萬元購入，帳面獲利231萬元或36%。

此外，據中原統計，十大屋苑過去兩日錄17宗成交，按周減3宗或15%，當中鰂魚涌太古城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊成交最多，各有4宗，九龍4個指標屋苑卻零成交。美聯物業統計，過去兩日10大藍籌屋苑共錄21宗成交，較前周末微跌約4.5%，但已連續10個周末錄得雙位數。