疫情稍緩 OCEAN MARINI折實1.67萬推51伙

新盤兩日沽90伙 本月累售360伙

事實上，發展商已急不及待推盤，繼新地（0016）大埔白石角雲滙1期上周五突擊推出1號價單涉162伙後，會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI，新加推51伙，包括39個兩房連工作間戶、3個三房一套連儲物室戶、6個四房戶、2個平台特色戶、1個天台特色戶，實用面積由525至1062方呎，維持最高22.1%直減折扣，折實價870萬至1805萬餘元，整批折實平均16,705元，發展商指撇除景觀、樓層等因素，屬原價加推。

會德豐續指，整批單位約78%單位折實價低於1000萬元，全張價單預計可套現、折實價計5.3億元。OCEAN MARINI自3月初至今累售274伙，佔可售310伙單位88%，套現逾24.2億元。

恆大‧珺瓏灣第2期兩天沽30伙

此外，新界一手新盤銷情不俗，並以內房恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣第2期銷售表現較佳，上周六推出的269伙，過去兩天售約30伙；而整個項目去年底推出至今累售656伙、套現逾31億元。

新地屯門御半山II期，過去兩天亦沽出約11伙。

山水盈洋房呎價1.6萬元

路勁基建（1098）元朗凹頭山水盈亦連沽兩伙，其中洋房21號實用面積2,101方呎，另連花園、天台及平台，連兩個車位成交價3361.6萬元，實呎1.6萬元。

另華懋屯門青山公路琨崙，亦以招標形式售出3伙，吸金逾8518萬元；其中金琥珀洋房52B號單位，成交價2908萬元，以單位實用面積2227方呎計、另連花園和天台，折合實呎13,058元。