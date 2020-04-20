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今年新盤取消交易破百宗 六成撻大訂 分析：失業率若續升 「跳船」買家勢增

【明報專訊】新冠肺炎疫情重創本港經濟，就業前景未明，本報統計，今年1月至今新盤市場累錄約103宗撻訂，而同期撻大訂、即買家在簽署正式買賣合約後取消交易佔59宗，比率約六成，比去年同期略增約5%；惟可留意的是，4月迄今主要新盤錄約12宗撻訂，當中有11宗屬撻大訂，佔本月整體撻訂個案92%，相關比率創今年按月新高，涉殺訂總金額逾1600萬元。業界分折，若本港失業率持續上升，撻大訂個案勢攀升。

明報記者 林可為

事實上，新盤買家若於簽署臨時買賣合約後撻訂，一般會被發展商沒收5%訂金；若於簽署正式買賣合約後撻大訂，被沒收訂金一般為10%至15%，意味撻大訂買家「跳船」離場時，損失的金錢更多。

撻大訂比率增 本月飈至九成

據本報統計，今年1月、2月、3月，新盤市場分別錄約25、21和45宗撻訂，同期撻大訂個案，分別約10、10和28宗，比率分別為40%、48%和62%。至於4月新盤市場暫錄約12宗撻訂，卻有11宗屬買家簽署正式買賣合約後取消交易，比率達92%。相關比率除創今年按月新高外，亦顯示撻大訂比率走勢拾級而上，涉殺訂總額料逾1600萬元。換言之，1月至今整體新盤撻訂宗數共103宗，其中撻大訂佔59宗，比率為57%。

本月錄得撻大訂的新盤，包括已屆現樓的新地（0016）南昌站匯璽II、長實（1113）荃灣海之戀‧愛炫美，以及將於今年稍後入伙的兩個將軍澳日出康城樓盤，包括南豐旗下LP6、及會德豐（0020）MALIBU。上述單位買家原於2017至2019年期間購入單位，但同於本月取消交易，估計是與樓盤已經入伙或即將落成之際、於單位正式要上會前「跳船」。

以樓盤計，匯璽II、海之戀‧愛炫美，本月暫時同錄3宗撻大訂，發展商分別沒收訂金約765萬及502萬元，最受市場注視，即6伙共殺訂金涉1267萬元。

匯璽II愛炫美6伙共殺訂1267萬

另近期屢錄撻大訂的內房中冶（1618）青龍頭逸璟·龍灣，4月至今亦有兩宗一房戶買家，於簽署正式買賣合約後取消交易，理論上兩名買家應各被沒收10%訂金共涉約89萬元，但項目原於去年中落成，遲至現在還未交樓，故發展商不但未有殺訂，反而向有關買家全數退還訂金兼賠償利息。

買家財政受反修例風波疫情打擊

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，經歷去年下半年反修例風波，加上今年新冠肺炎疫情之衝擊，部分新盤買家因失業等因素，出現資金周轉困難，而單位上會在即，被迫撻大訂離場。陳指出，若本港失業情况持續上升，新盤撻大訂個案將同步上升。

相關字詞﹕匯璽II 海之戀‧愛炫美 新冠肺炎 撻大訂 新盤取消交易

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