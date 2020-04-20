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李志成

投資策略

李志成：負資產趨增 撤辣宜從速

【明報專訊】政府去年10月《施政報告》公布放寬按保樓價上限，不少買家趁機以較低首期上車。不過在社會事件及新冠肺炎疫情陰霾下，樓市受壓，部分業主減價去貨，樓價出現調整，銀行對物業估值趨保守，部分在樓價高位入市兼採用高成數按揭的業主將率先跌入負資產行列，市場估計最快本月底公布的最新負資產數字將增加。在樓市下行之下，筆者建議政府及時撤辣，避免樓市硬着陸。

應及時撤辣 避免樓市硬着陸

所謂負資產，意指業主持有的物業最新市值，較未償還的按揭借貸還要低，導致資不抵債，通常在物業價格下跌時會發生。舉例而言，以500萬買入一個單位，按揭八成，即貸款額400萬元，一年後樓價跌至360萬元，但未還貸款額尚有390萬元，即使出售單位，仍不足以完全償還銀行貸款，物業便會被視為負資產。根據金管局數據，2019年第四季錄得128宗新增負資產個案，較同年第三季53宗增加1.4倍，引起市場憂慮，不過升幅顯著原因是去年第三季53宗基數較低。回顧過去，對上一次出現過千宗負資產個案為2016年，2008年金融海嘯則曾錄逾萬宗負資產個案，2003年SARS時期負資產個案更曾超過10萬宗，即使今年首季負資產個案預計錄升幅，不過規模相信仍相差甚遠。

負資產重臨可怕嗎？負資產最令業主擔心會被銀行「call loan」，即銀行要求業主即時償還按揭貸款餘額，不過即使採用高成數按揭置業，業主亦需向按證保險公司繳交保費做擔保，減低銀行風險，故現時銀行沒有迫切call loan的需要。

香港置業行政總裁

[李志成]

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