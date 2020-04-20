李志成：負資產趨增 撤辣宜從速

應及時撤辣 避免樓市硬着陸

所謂負資產，意指業主持有的物業最新市值，較未償還的按揭借貸還要低，導致資不抵債，通常在物業價格下跌時會發生。舉例而言，以500萬買入一個單位，按揭八成，即貸款額400萬元，一年後樓價跌至360萬元，但未還貸款額尚有390萬元，即使出售單位，仍不足以完全償還銀行貸款，物業便會被視為負資產。根據金管局數據，2019年第四季錄得128宗新增負資產個案，較同年第三季53宗增加1.4倍，引起市場憂慮，不過升幅顯著原因是去年第三季53宗基數較低。回顧過去，對上一次出現過千宗負資產個案為2016年，2008年金融海嘯則曾錄逾萬宗負資產個案，2003年SARS時期負資產個案更曾超過10萬宗，即使今年首季負資產個案預計錄升幅，不過規模相信仍相差甚遠。

負資產重臨可怕嗎？負資產最令業主擔心會被銀行「call loan」，即銀行要求業主即時償還按揭貸款餘額，不過即使採用高成數按揭置業，業主亦需向按證保險公司繳交保費做擔保，減低銀行風險，故現時銀行沒有迫切call loan的需要。

香港置業行政總裁

[李志成]