布少明：樓價續跌 二手回升

綜觀目前的二手市場「小爆發」，其實種因於去年10月中公布的《施政報告》提出放寬按揭保險措施。政府實施按保措施至今屆滿半年，過去半年（以2019年11月1日至2020年4月15日註冊數字計算）逾600萬元至1000萬元二手住宅註冊量，共錄得6606宗，較前半年（以2019年5月1日至10月31日註冊數字計算）的6200宗僅輕微增加約6.5%，逆市報升，表現優於大市。

二手成交回升的另一重要原因，是樓價持續回落，美聯樓價指數最新報161.05點，按周跌約0.13%，連跌8周，已重返2019年初水平。而值得留意，在過去一段時間，新盤銷售受到「限聚令」影響，暫時由貨尾盤主導大市，無形中亦令市場聚焦二手，有助刺激成交。筆者認為，未來二手交投的升跌，除取決於新盤價格及數量外，更重要的是二手業主心態的變化。在二手成交爆發前，反映業主心態的美聯信心指數（MCI）一度跌至46.7 點，重返今年2月初，即疫情剛爆發時的水平。業主降價，直接引發爆二手的購買力。未來，如若業主因應未來經濟情况暫難好轉而「有偈傾」，願意繼續降價，相信在需求帶動下，二手勢旺的情况有望維持。相反，若疫情放緩後，業主的取態大變，由於市場的筍盤已大幅消化下，二手成交或會回軟。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]