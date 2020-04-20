經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：抗疫基金 助企業解困

【明報專訊】一直以來地產代理行業互相之間競爭激烈，行業也容易受到包括供應、息口、經濟、政策及政治等外在因素影響，因此每相隔兩至三年便會有阻礙生意的事情出現。今次新冠病毒肺炎奪去不少人的生命，大家體會得到誰的基因強，有足夠的免疫能力，誰就可以活下來；同樣，地產代理也是汰弱留強的行業，誰的鬥心夠強，就有足夠逆境的免疫能力，在市場上活下來。

看誰鬥心強 具足夠逆境免疫能力

筆者在疫情初期時已提出「報復式的消費」理論，因為筆者確信所有事物到達臨界點時就會爆破，正如社會抑壓多時的消費力。當疫情得以緩和，已停擺的經濟活動可以重新啟動，市民的消費自然會幾何級數地上升。

本月8日港府公布第二輪總值1375億元防疫抗疫基金，當中預留800億元向合資格僱主提供工資補貼，這項措施確實減低僱主裁員的壓力，加上部分業主向租戶提供短期減租方案，減輕僱主經營的困難。不過面對疫情及去年的反修例社會運動衝擊，不少行業已等不到政府抗疫基金資助而結業，但正因為市場競爭者減少，能夠留下來的企業，在租金下調及政府支援下，增加了生存機會。

現時中國疫情大致紓緩，武漢在本月8日取消封城令，全國經濟活動及人民生活陸續回復正常，相信待香港疫情同樣受控之後，兩地之間的互動往來就可以重新展開。香港實施的「限聚令」仍然生效，但筆者相信只要每日確診個案能夠維持單位數字，本月23日到期的「限聚令」有望解除，本地經濟活動也可重啟，到時各行各業就能夠再現曙光。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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