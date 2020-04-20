陳永傑：資金又貶值 實物最保值

美國聯邦儲備局在兩周內狂劈息1.5厘，回到2015年底之前的0至0.25厘。再加上美國無限量寬及2.2萬億美元財政刺激經濟方案出籠，將會重演2008年之後量寬資金氾濫貶值局面，投資者宜購買實物的住屋物業、黃金和優質股票保本增值為上策。

由於部分國家已經推出第二、第三輪對抗疫情救市方案，美國亦有新計劃加推措施，所以，減息及量寬行動並未停下來，即是會繼續加碼。

減息及量寬對財富的攤薄效應並未完全反映出來，現金購買力的貶值力度只會加劇。而且量寬金額應比2008年的金融海嘯更龐大，亦即是鈔票貶值嚴重程度將比上次量寬有過之而無不及，市民應該有心理準備問題會衝着自己的財富而來。

資金購買力貶值程度現已殺到埋身，為了將財富保本增值，港人有需要及早為自己打算，以免財富瞬間大縮水。

根據過去經驗，實物如黃金、住屋等物業因屬於限量供應，保本增值效用比較穩健。以黃金為例，目前在每盎司1700美元附近徘徊，相距約10年前的1900美元之上的歷史高位不遠，反映黃金受到一定程度的追捧。本港住屋亦與黃金差不多，繼續在高位爭持，不比金價失色，但住屋的實用程度比黃金更好，即使用來自用也有一定價值，值得持有。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]