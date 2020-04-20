湯文亮：現在買樓賣樓的人都不開心

這些人話現在樓價比兩年前高，他們願意接受全數樓價退回賣樓，最大的理由是因為他們對樓市前景不樂觀，可以收回全部已付現金就最好，而且仲唔需要欠銀行一身債，究竟今日與兩年前樓價相比，是升了抑或跌了，最近我翻查兩年前今日坊間樓價指數，竟然大致相同，但在這兩年不斷聽到樓價上升，究竟升幅去了哪裏。

樓價指數似油價 一樣「易升難跌」

很多人講樓市都是報喜不報憂，上升時候大聲講，下跌時候可唔講就唔講，就算講都避重就輕，就算坊間樓價指數都是一樣，雖然指數現在與兩年前一樣，但買樓的人知道，他們現在買入的單位不但比以前稍平，而且質素亦比以前好，按真實情况，樓價指數應該下跌，但現在不但與兩年前一樣，而且仲畀人一個感覺樓價在這兩年有一定升幅，是不是有點奇怪，不過亦不是什麼大不了的事，只要在這兩年買樓的人自我感覺良好便可以。

樓市最近受到新冠疫情肆虐影響，市場上亦不時傳出劈價賣樓聲音，還有一些低價成交，大家都以為樓市會大跌，但結果很奇怪，中原指數最近5個星期，最初兩星期先升0.88%，近三星期下跌0.39%，換句話說，在最近一個月，中原指數在劈價、低價成交的聲音中，仍然上升了0.49%，樓價指數是否與市場的表現有所不同。

我不是專家，不敢胡亂發表意見，但亦由此可見樓價指數好似油價一樣是「易升難跌」，大家慢慢地會發覺，當大家要買樓，物業代理就會話樓價指數上升，買樓就要追價，如果要賣樓，代理話一定要大幅劈價，否則連睇都冇人睇，結果是買樓的人唔開心，賣樓的人亦不開心。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]