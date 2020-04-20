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曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：李嘉誠不停增持長實有啟示

【明報專訊】美國道指於今年2月12日見頂，當時最高點是29568點，之後大跌11355點，跌幅高達38%。不過，自從特朗普宣布推出2.2萬億美元的紓困措施後，至4月16日，道指反彈了5324點，收市後，於香港時間4月17日，道指期貨再大幅上升，使到總反彈幅度超過跌幅的一半，這是強而有力的反彈，而且是在不足一個月內出現。眼前港股的反彈，基本上也是依賴美股反彈推動的。

有人也許會覺得奇怪，為什麼目前美國的新冠肺炎如此嚴重，每日數以萬計的人確診，總確診人數截至4月18日已突破70萬人，為什股市能有如此大幅的反彈？

我估計其中一個原因是目前每日非常大量的新增確診之人，並非於近日感染到病毒，而是早已感染到，但是因為驗測試劑與負責驗測的工作人員不足以在一天之內為所有有病徵的人驗測，因此，數百萬的人須排隊等待驗測，一日未做檢測，就不計算作確診統計。

特朗普近日曾經說美國已經為200萬人驗測，200萬人參加檢測而63萬人確診，這個比例也太高了，這說明這200萬人全是病徵非常明顯的人，那些僅僅咳嗽、發燒、類似感冒的人相信還沒有機會參加檢測，也因為這一群還在等待檢測的人如果真的確診，也是早已感染到病毒的人，不是近日才感染到，相信過去一兩個星期，全美國的封城已起了作用。

我們在香港只憑新聞報道知道美國每日新增確診人數，卻不知道這些人已經感染了病毒多久，不過，相信住在美國的投資者是清楚的，他們知道這些所謂新增確診者很可能不是新的感染者，而是早已感染只是近日才做檢測。而正在排隊等檢測的人全部完成檢測之後，新增確診人數便會急速下降。

現股市正處於復蘇反彈

我相信特朗普及各州州長是清楚知道實情，因此還在安排重新開放城市，放寬封城令，與此同時，市傳新藥瑞德西韋臨牀試驗效果顯著，新冠肺炎之所以可怕是因為至今仍無特效藥，如果有特效藥，只不過是普通感冒。

上星期推介的ATM，即阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）和美團（3690）股價依然表現得很不錯，應該繼續持有，美國的同類股已經一再創歷史新高了。

現在，股市正處於復蘇反彈中，每天都有些股跑出，升幅極佳，但是，不適宜換來換去，更不適宜高追，再好的股，如果單日升幅太大，很可能在第二天就會出現大調整，還有，李嘉誠家族近日幾乎不停的買入長實（1113），這是最佳的啟示。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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