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王弼 投資王道

投資策略

王弼：政治打大風 投資需具戰爭思維

【明報專訊】上周本欄已經說過，標普500指數可以很快升到2800至2900點，復活節假期前高見2809點後，指數維持高位運行，上周五因市場憧憬美國解封，再衝高至2874點收市，但本人則開始對美股走勢保守一點，因為以估值計，標普500雖然由歷史高位3386點下跌了15%，但其間企業收入亦大減，以目前的盈利預測來說，市盈率仍高達18倍，而且目前的盈利預測根本是無譜，企業陸續公布業績，第一季只有3月受疫情影響，盈利已經大幅倒退，第二季業績如何醜樣，根本沒有分析員說得準，以整體來計，美股仍是超貴，只是聯儲局印鈔太勁，美國債券孳息超低，投資者被迫投資股票市場而已。

雖然美股整體超貴，但個別行業則受惠疫情，人類行為或因疫情而出現結構性改變，例如以往不喜歡網上購物的人，因疫情被迫光顧，就算疫情過後，都會較以往多網購（Amazon）；又例如多了民眾因衛生問題而棄用現金，必然有利電子支付平台（VISA、MasterCard）；另外網上會議軟件（Zoom、Google）和影片串流服務（Netflix）。

不過，大多數傳統行業，則受資金斷裂嚴重打擊。我認為，中高檔零售、飲食和個人服務行業，被疫情打擊最大，其中一個理由是許多消費者失去工作，自然會傾向把錢用於必需品，減少不必要的娛樂消費。中高檔服務和產品說穿了，形象工程成分居多，在困難時期，會是第一批被削減的開支，所以旅遊相關的行業如美國航空業，不要期望有迅速的反彈，股神巴菲特蝕沽航空股，有其道理。

疫情最差情况已過　油價料5月見底

就算是同一行業，都會因個別企業的經營能力和資產負債表的強弱，股價會有天淵之別。巨型油企如埃克森美孚、雪佛龍和蜆殼等，生產成本低，債務不高，可以長時間忍受低油價，大量小型油企則因成本高昂和資金斷裂而倒閉，所以石油行業，不過是又一次大吃小的循環。

有趣的是，當傳媒大幅報道紐約期油跌穿每桶20美元（5月期油收18.12美元），他們沒有報道的，是6月期油收25.14美元，7月更是29.54美元。5月期油超平，跟目前石油需求疲弱和倉庫爆滿有關。可以說，5月期油大折讓，只是原油生產商苦無儲存原油的地方，半賣半送希望吸引多些買家運走貨物而已，折讓可以說是補貼運輸費。所以，6月期油價格，可以視為沒有運輸補貼的正常價格，特別留意，是美國多州很大可能於5月解封，石油需求自然上升。

另外，根據CNBC報道，許多原油生產商或油管企業，在目前非常困難的情况下，也爆發出具創意增加石油儲存量的方法，例如改用天然氣缸儲存原油。無論如何，根據6月和7月的期油價格，對於巨型石油企業，甚至是本人持有的西方石油，不算太入肉。

我相信，疫情最差的情况已過，縱使業績未明，標普500指數已炒至近2900點，美國的財演普遍非常樂觀，他們不只預期美國經濟會強勁復蘇，更期望中國市場一樣強勁，美企業在華盈利年年會雙位數字增長，完全漠視已醞釀當中的環球政治風波。

讀者宜小心美股像油組早前達成協議一樣，油價被sell the fact趁高派貨大幅調整。不過，石油始終對各國政府有戰略用途，又因全球經濟逐漸解封，5月期油價格應在本周二最後一個交易日見底。周三聽財經新聞的時候，閣下自然會發現期油價格大升。全球醞釀政治大風暴，戰略資源始終有價，目前投資，須具備戰爭思維。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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