經濟
張佩儀 財女手記

投資策略

張佩儀：不同年齡強積金扣稅攻略

【明報專訊】政府在去年立下新的扣稅措施，在2019/20課稅年度，「合資格延期年金保單」和「可扣稅自願性供款」的稅務扣除額為每年6萬元，每年最多可以節省10200元稅款。市民可以善用這扣稅額，減免現時的稅務負擔，同時可得到保障。每年的課稅年度為4月1日至下一年3月31日，若希望在今個課稅年度得到稅務豁免優惠，就要迅速策劃你的強積金計劃。

對於年輕的一輩，雖然退休對他們來說看似很遙遠，退休後的花費比想像中多，宜及早策劃。年輕人應該把握退稅計劃，把更多的資金投放到強積金，盡早利用複息效應來把資金滾大，為未來的退休生活作打算。投入職場時間尚短，年輕一輩在強積金中所累積的資金一般較少，他們有的是時間，能承受的投資風險較高，適合投資於較進取的強積金項目，不單能夠賺取退稅，也令未來的生活更安穩。

對於中年的一輩，強積金內的累積資金較高，進一步接近退休年齡，應該尋求較為穩健的強積金投資組合，主打保本增值。可以把握是次減稅措施，作出額外的強積金供款，為退休生活作準備。在投資組合上，中年人士可把一半的供款放在保證基金，另一半可放在有較高回報的股票基金或混合資產基上，以求在有一定的保障下把資金滾存，增加退休後的生活，讓退休的生活更無憂。

對於年老的一輩，退休生活在即，建議把額外的資金投放在強積金，一方面得到稅務豁免的優惠，另一方面在強積金計劃採取保守的投資方案，保障強積金內退休金的穩妥。

以上總結了不同年齡層的人士該如何利用強積金計劃減稅，可以好好把握政府的新措施，得到減稅優惠的同時，亦有退休後的保障。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]

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