何國良：投資情緒回復高漲 港股有力回補裂口

未來數周 市場憧憬政府續推利民政策

筆者當然沒有水晶球，但從市場最近對不同事件的反應，似乎對負面消息，如油價在OPEC+會議減產後回落，並再沒有更激烈的市場反應。而對一些稍好消息，如美國部分州已開始考慮逐步放寬之前管理聚集的規定，市場已經雀躍起來，紛紛投向之前因疫情關閉而重創的消費行業股票。

當市場忽略壞消息，積極去看重好消息時，這樣的情况倒推出來，可以相信，近期的投資情緒仍然相對高漲，在4月份仍有機會嘗試近期高位，亦即從技術層面上，港股有力嘗試補回之前的下跌裂口。

至於未來幫助港股的催化劑可能會是：首先，疫情要繼續在逐步緩和的軌迹運行，不會出現更大的爆發。上兩周提及的最大型財政政策實驗，根據報道，首輪支票將會在未來一兩周送達。當錢到手而又剛碰到部分經濟活動重啓的話，乘數效應（Multiplier effect）所產生出來的經濟效益，會否因此成為市場暫忘未來經濟困難，再向上衝的動力呢？

另外，影響港股的另一因素來自於大陸。由於之前疫情影響，兩會的會期由過往的3月轉到據報的5月，所以在會議舉行之前，未來數周，市場仍會憧憬政府可能推出的利民政策，亦有助改善巿場對未來經濟增長的擔憂。

不過，以上種種因素，都可能不會令受影響的人和公司得到完全的修復。所以，當經濟現實逐步浮現，市場在反彈後，大家還是要保持一種平穩的心態。

縱觀市場，似乎對疾情後可能出現的結構改變更願意投入資源。如之前與大家分享的互聯網醫療，在今次疫情中就突顯了比傳統醫療優勝之處，政府政策在未來都會往這方面傾斜，結果在市場更深的認知下，近期出現了一波行情。

有券商亦提出其他發展，可能亦因疫情這個催比劑而在中國更有效出現。最近發表有關新型城鎮化發展重點和意見，就點出新型城鎮化的計劃今後在中國會肩負釋放潛在增長能力的重要責任。從疫情引發出來，城市管理這個新課題上，已經很深刻地印在各國政府管理團隊的心中。在城市化的過程中，單純以城市化的比例作為目標，似乎已經不太合時宜了。因此，從城鎮化的過程中，除了利用人口聚集來擴張市場外，同時之間，如何利用創科將城市管理信息化，以致達到效率的提升和更精準的危機管理。

內地新型城鎮化計劃 肩負增長重任

畢竟，在新型城鎮中，居民的居住體驗，無論在土地使用，公共設施，以至教育就業，都應該在現水平上更上一個台階，方可釋放更大的潛在市場出來，從而促進下一輪的經濟增長。至於相關的投資板塊在哪裏，我想除了傳統的城市建設板塊外，一些富科技創新的小企業，亦有機會分一杯羹。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]