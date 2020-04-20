周顯：除淨從來不可靠

技術上的問題是，事情發生在它除淨之後，股價已經因而下調了。有股民說，他在除淨後，已賣出了股票，但卻收不到息，這就虧大了。不過有兩點需要注意的：

第一，一隻股票股價升跌幾巴仙，是常有的事，因此，因除淨而帶來的損失，也應該是可以承擔的；

第二，如果要訴訟，隨時要告埋英國政府，因此，股民要面對的是匯豐控股和英國政府兩大機構，似乎要好有實力先至得。

其實，在除淨後，跟着又undo還原，在證券界中匯控並非孤例。記得2001年，大凌（0211）供股，我在宣布供股後買入，由於是大比例、大折讓，因此在除淨後，股價跌了五成，但如果不計供股權，則升了幾倍。

由於大部分的價值在供股權上，我計過，如果我出售了供股權，應有一至兩倍的利潤。（按﹕如果單看當時股價，則有四至五倍，但我已預算了供股權買賣時，正股的股價會下調。）

結果是，在股東大會，大多數股東投了反對票……沒有了供股權，我變成了剩蝕五成。過了大半個月，謎底揭穿了，原來有人敵意收購大凌，股價炒高了幾倍，我的虧更大了。所以說，除淨從來不可靠，信除淨的人，是陳金城口中的年輕人，經驗太少了。

[周顯 投資二三事]