盧楚仁：油平過水 油企隨時掀倒閉潮

雖說上星期特朗普表示美國會分階段解封，但另一邊廂，日本宣布緊急狀態擴至全國，英國宣布延長封鎖措施三星期，反映疫情在全球仍然未受到控制。另有消息指吉利德科學試驗的藥物瑞德西韋，對治療新型冠狀病毒患者有正面效果，令該公司股價即大幅飈升10%。道指成份股波音飛機亦計劃重啟華盛頓州的飛機生產，也令到波音股價飈升15%。但在這一片所謂利好消息下，匯市和油市卻表現消極，當中一些新興市場國家貨幣及油價更跌至慘不忍睹的局面。

新興貨幣遭拋售

南非蘭特今年累跌26%最傷

好一些新興市場國家貨幣不斷創紀錄新低，例如印度盧比、阿根廷披索、墨西哥披索、巴西雷亞爾和南非蘭特，而土耳其里拉則正逼近歷史低位。若以年初至今計算，南非蘭特大跌26%成為跌幅之最，巴西雷亞爾下跌23%，墨西哥披索下跌21%，俄羅斯盧布亦下跌16.5%。上述的數據反映了新興市場國家及產油國的貨幣遭拋售，已開始出現貨幣大幅貶值的危機。

記得1997年初索羅斯向泰國央行宣戰，狙擊泰銖，雖殺聲震天，但香港人卻沉醉於即將回歸的亢奮而繼續大炒股樓，無視索羅斯與泰國爆發的貨幣生死戰。及後泰銖暴跌掀起了當時前所未見的亞洲金融風暴，所以新興市場及產油國貨幣持續被拋售，估計最終會爆發新興市場金融風暴。這裏可以解釋了為何上星期美股持續回升，但美匯指數仍然堅挺的原因。因此，未來新興市場若不幸真的骨牌式爆煲，估計又會出現新一輪美元流動性緊張及美元荒，從而令美元匯價又被搶貴，令非美貨幣繼續受壓。

似醞釀新興市場金融風暴

料非美貨幣續受壓

除了匯市之外，石油市場更是重災區中的重災區，若由年初至上星期五收市價計算，紐約期油已經暴跌70.19%，絕對稱得上是油災。一桶油等於接近159公升，若以上星期五紐油低位17.31美元計，即每公升油等如0.84港元，由此可知，油價跌至比水便宜得多的水平。

因此，現階段金融市場出現十分極端的矛盾，美股就炒作疫情已經見頂而大幅反彈，但同時美油則炒作疫情拖累經濟有機會出現大蕭條而持續受壓，有外資行判斷紐約期油有機會下跌至10美元才見底，我個人認為油價再跌的空間相當有限。

油價短期難返30美元水平

博反彈宜買沒槓桿ETF

油價究竟見底未，這個可能仍然有爭議性，但沒有爭議性的是不管油價是現在見底，又或者到10美元才見底，在見底反彈之後，估計短期內仍難以重上30美元水平，這個對油公司來說肯定是大問題。基本上，在30美元以下可以有錢賺的油公司，恐怕只有俄羅斯和中東等地。南北美洲、歐洲和亞洲的油公司，會陷入財困繼而出現破產和倒閉的危機。我估計未來油公司的倒閉潮，就等於當年次按風暴中的投行倒閉潮一樣，最終掀起金融海嘯。

我做節目的時候也舉過上述例子，說2007年第一季次按風暴開始爆發，雷曼兄弟也不會在2007年第二季馬上倒閉，要拖到翌年的9月才倒閉。所以我深信由新型冠狀病毒所衍生的大蕭條2.0最終會引發的新興市場危機、主權債務危機及不同板塊的大企業尤其是能源公司的倒閉潮，這些戲碼會在下半年陸續上映。若果想博油價反彈，我覺得買沒有槓桿的ETF會較好。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]