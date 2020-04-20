摩根大通亞洲：騰訊逼近高位 轉追阿里小米

阿里（9988）宣布，今年天貓國際將加快引入海外品牌及推出進口旗艦店，冀於5年內達成2000億美元進口的計劃。部分好友開始換馬至行使價較高的阿里認購證，如阿里購23064，行使價234.2元，實際槓桿約13倍，最後交易日2020年6月23日。

小米上周重啟回購，輪場投資者傾向追落後，上周三及四累計逾2000萬資金淨流入小米好倉。如看好小米，可參考小米購16380，行使價11.55元，實際槓桿約6.3倍，最後交易日2020年8月27日；淡倉可留意小米沽15529，行使價9.69元，實際槓桿約4.8倍，最後交易日2020年8月28日。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]