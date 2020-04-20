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劉思明：港股高位躊躇 維持向好趨勢

【明報專訊】港股整體有停滯不前情况，主要是3月中以來領漲的股份已重返高位，資金入市變得躊躇，但就轉追落後股份，而同時部分低殘大彈股份回吐，好淡相抵形成不上不落局面。不過，向好趨勢未逆轉，不宜估頂或低估3月以來反彈力度。

恒指上周中升上24600點回軟，曾跌穿兩萬四，跌至23854點，周末前急升創24666點高位回順，收報24380點，全周升79點或0.33%；國指全周升4點。大市日均成交1168億元，與60天平均相若，成交平穩。

不宜估頂 反彈力或超預期

據《明報》港股數據庫，上周升跌比55比45，升逾3%佔上升股份四成半，跌逾3%佔三成半，好壞參半偏好。數據庫追蹤的30個行業，上周有超過七成上升，上升比例較大市高，反映行業股份的表現不一，博彩及消閒升逾半成，只有八成半股份上升；軟件服務升4%，七成股份上升；農業及水務升逾3.5%，上升股份不足一半。下跌行業中，能源及相關、燃氣供應跌2%、3%表現最差，但各有約三成股份上升。

趨勢寬度方面，恒指國指成分股部分上周調整跌穿10天線，高於10天線比例曾降至約五成的強弱分界線，周五回升至七成水平；大部分成分股繼續處於20天線上，高於20天線比維持八成之上，短線寬度向好。不過，升破50天線的不多，高於50天線比由前周兩成半增至三成，該均線仍為向上一道重要阻力。

大多行業未升穿50天線

上周個別成分股回落失守50天線，如萬洲（0288）、中石化（0386）、中移動（0941）、新奧（2688）。不過，更多的行業成分股升穿50天線，包括公用股、地產股，繼粵投（0270）、中電（0002）、新地（0016）、長實（1113）後，煤氣（0003）、港鐵（0066）信置（0083）亦升穿50天線；消閒、消費股銀娛（0027）、安踏（2020）、申洲（2313）、比亞迪股份（1211）等亦接力升破50天線轉好。

上周二指「短線向好，上望3月12日下跌裂口24657至25140點有阻力；短線調整於23,800點為重要支持」的看法不變，但要一再強調，這只是一參考，不要估頂，也不要低估反彈力度，後市或會回補3月12日的裂口及升穿50天線，甚至回補3月9日下跌裂口。恒指調整或跌穿10天線，但守住20天線，向好趨勢未算逆轉。

博低殘股難度高 可吼轉強股份

事實上，不計部分行業龍頭如互聯網醫療的平安好醫生（1833）、物業管理的雅生活（3319）、教育的宇華（6169）、食品的頤海（1579）、新零售的高鑫（6808）、日用品的維達（3331）屢創新高，藍籌巨擘騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中移動、恒安（1044）已重返3月初高位或創新高，市况並不差，只是向好形勢能否進一步擴張。

策略上，依然以強勢股為核心，回調於10天線可以吸納，跌穿20天線則宜止蝕；進取博低殘股，難度相當高，而退一步可以吼剛升破50天線呈轉強股份。

[劉思明 數據尋寶]

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