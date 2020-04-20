張兆聰：受惠復蘇概念 申洲可重上百元

恒指上周主要在24000點至24600點水平上落，龍頭騰訊（0700）其實已盡力撐起港股，上周五更嘗試挑戰420元重大阻力位。只是中資股普遍較弱，匯控（0005）又不爭氣，大市動力始終一般。歐美開始部署重啟經濟活動，市場轉炒復蘇，低殘的濠賭、旅遊、航空、汽車等股份強勢。但整體感覺炒復蘇的資金都較為審慎，更傾向短線而非作中線部署，較多股份即日衝高回落。

中國首季經濟收縮6.8%，遜預期的收縮6%。3月份各方面都較2月份回暖，但問題是居民收入首季下跌3.9%，對於以內需拉動經濟的計劃會有重大影響。官方的說法當然是叫大家向前看，經濟回復正常後收入就會增長。但居民收入主要是薪酬和投資，前者增速近年已大幅放緩，由高雙位數字回落至中單位數字。投資收入主要是理財產品和樓價上升。以餘額寶利率作指標，現已全面低於2厘，對普羅大眾收入助益愈來愈少。樓價方面，70大中城市樓價3月份按年升5.3%，回報尚可。只是樓價上升是帳面上的數字，在沽出前只對心理上有幫助。

上述數字是實質變化，以名義收入計算，首季城市及農村民眾可支配收入仍有0.5%及0.9%增長。但問題正是通脹偏高，首3月分別為5.4%、5.2%及4.3%，即使與豬肉價格上升關係較大，但現實世界卻沒有扣除豬肉這一回事。另一問題是PPI持續負數，3月份按年跌1.5%。企業面對通縮，難免要削減薪酬支出，但民眾收入下跌卻又面對高物價。政策上很難解決，只能等待情况逐漸好轉，這也解釋了為何中央遲遲不肯下調存款利率。

強力國策未推出 中港股市落後

內地情况較為複雜，政治局多次會議明確要加碼刺激經濟，如發行特別國債、加大財政支出、減息降準，但一直都未有很強力的措施出台，這可能就是中港股市落後全球的原因。上周五會議重提減息降準，夜期還是沒有起色。然而市場沒有期望，感覺反而更有值博率。始終3月份復工清除積壓訂單後，4月份難免又失去出口訂單，情况又再轉差，總不能永遠等待而不出手。

美國及德國都開始為重啟經濟作好準備，復蘇概念股表現理想。NIKE首季在中國的實體店銷售受到影響，但集團成功透過電商銷售彌補，3月份業績後股價偏強，連帶申洲國際（2313）也反彈。當時申洲股價處於83元左右，即使其後全球都爆發疫情，但過去大半個月申洲仍然再上，上周五已回升至95元水平。申洲是全球最佳的體育用品、紡織品製造商，市場一直給予極高的估值，沒有疫情的話，不大可能出現近期的低價。筆者相信很快可重回此前的區間100元至110元水平，後市可逢低吸納。

[張兆聰 還看今朝]