金子：中央谷線上醫療 平醫購22276

今周公布業績的分別有聯通（0762）、平保（2318）、中壽（2628）等。資金流方面，恒指熊證重貨區集中在25000點，牛證重貨區在23600點。

上周筆者介紹的阿里巴巴認購證（24608）升幅已達21%，因為已由價外變成價內，故未來走勢只會跟正股走，難享受槓桿效應。上周ATM股表現不俗，由於疫情未有過去，藥股仍然有賣點。上周創了52周新高的平安好醫生（1833）在突破了100元重大關口後，未能企穩100元水平，相信未來有機會再試100元阻力。

大摩發表研究報告指，平安好醫生是中國藥品線上銷售領域的龍頭，而且有強大的股東支持。該行指，中國在線醫療行業未來幾年料有強勁增長，因未來處方藥線上銷售政策可能有所放鬆，線上問診也可能會有醫保支持，加上新冠肺炎疫情不僅刺激在線醫療服務的短期需求，也會促進更有利的政策推行。若看好平安好醫生前景，可留意其購證（22276）。

[金子 窩輪攻略]