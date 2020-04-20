蘇沛豐：汽車銷量V彈 廣汽值博

內地汽車業於第二季料有頗強復蘇。疫情令汽車需求延後，而非消失。根據中國全國乘聯會，3月份乘用車產量98.1萬輛，按年跌51.4%、按月升370%；銷量105萬輛，按年跌40.4%、按月升318%。這反映隨著疫情於內地大致受控、汽車經銷商復工，乘用車銷量出現V形反彈，我們的行業分析員估計4月份銷量繼續改善，按年跌幅料收窄至5%。

廣東汽車下鄉專項行動 廣汽較受惠

政策方面，2月份至今至少有12個省市推出支持汽車消費政策，國家層面的政策則可能有待兩會落實。廣汽（2238）是較受惠政策的車廠。廣東省銷量約佔其總銷量的25%，而廣東省政府上周公布開展汽車下鄉專項行動，佛山更早於2月中成為今年第一個推出汽車消費支持政策的城市。另外，環保政策鼓勵替換舊排放標準的汽車，亦將帶動換車需求。

廣汽去年底以來推出不少新車型，包括廣汽傳祺GS4及廣汽本田皓影（Breeze）於2019年11月推出，廣汽豐田威蘭達（Willander）於2020年2月上市。當疫情影響漸減，新車型料可帶動銷量有較強反彈。廣汽股價較年初高位下挫35%，比3月中低位更低，主要由於3月底公布令人失望的業績，受毛利率下跌所累。相信上述利好因素將帶動今年盈利反彈，預測市盈率僅6倍。圖表上，股價正營造小雙底，若能升穿頸綫6.78元，短期量度目標7.4元，中綫上望8.0元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]