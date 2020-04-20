潘迪藍：疫情回落 經濟重開仍緩慢

但即使大多數非必要的行業可以在6月中或之前恢復營運，旅遊人次仍然會相當有限，大型聚會亦可能要等到秋季才能恢復。美國和歐洲的經濟體將會比現時活躍很多，但距離全面運轉可能仍然有一大段距離。現在，我們就現時的情形以及未來的發展方向提供三點觀察。

美疫情發展比最初預測佳

（1）美國現時的疫情發展其實已比最初的預測為佳。與3星期前預測相比，美國實際疫情算是較溫和。附圖顯示華盛頓大學的2個預測，兩者似乎與指導白宮的模型非常相似。虛線顯示3月25日初步預測的每日死亡人數，這個比較保守的預測有助支持將社區聚集禁令延長到特朗普最初決定的復活節之後。因為它假設即使由4月1日至5月底在全部50州都繼續推行封城隔離措施，預料總死亡人數仍會增至8.4萬人。但目前為止，實際的每日死亡人數（實線）卻比這個預測低。4月12日前每日死亡人數與上述預測較接近，但之後即下降得比較快，現時預料總死亡人數只會達到6.8萬人，接近美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長Anthony Fauci推測的6萬人。令人印象深刻的是，深切治療部（ICU）病牀的需求最終比上述的預測低了約60%。結果，雖然疫情最嚴重的紐約市的醫療系統比較緊張，但未有崩潰，其他地區的醫療系統絕大多數都未感受到很大的壓力。

經濟逐步重啟 非洲拉美情况有保留

（2）各地都顯示了疫情見頂回落的趨勢。歐美的新冠狀病毒肺炎每日死亡人數都呈穩定下降的趨勢。這種回落趨勢是傳染病的重要領先指標。我們傾向使用每日死亡人數，多過新增確診人數。因為不同國家或地區的測試水平可能差異很大，令新增確診人數的趨勢較難解釋。

美國和歐洲現時的趨勢，基本上就有如中國大陸2月中的情形，或者韓國3月中的情形，世界其他地區大致都是這樣。（但這裏有一點保留，我們對非洲、拉丁美洲和亞洲發展中地區的數據沒十足信心。）換句話說，西方主要國家的疫情是比東亞國家滯後約一至兩個月，後者的疫情已受控。這是合理的，因為內地實施社區隔離措施差不多兩個月後，大部分西方國家才開始實行。

（3）經濟可能會在未來幾個月逐步重新啟動，部分原因是公共衛生官員和公眾都傾向繼續推行社區隔離措施數星期。上述趨勢是好消息，顯示了在數據可靠的地區，疫情已得到控制。但問題是，我們距離重新啟動經濟活動還有多久？答案是，由於多個原因，重新啟動經濟活動可能是一個緩慢和艱難的過程。

其中一個簡單原因是，公共衛生官員通常認為，快速重啟經濟活動是不可取的，這會帶來疫情再次爆發的風險。Anthony Fauci預測美國的新冠狀病毒肺炎總死亡人數只會達到6萬人的相對樂觀模型，是基於以下假設：

（一）尚未推行社區隔離措施的州份不會爆發疫情；

（二）已推行社區隔離措施的地區會繼續推行多幾個星期，直至新冠狀病毒肺炎的傳染率（R0）由最初的接近3下跌至低於1；

（三）沒有人或者很少人會進行跨州或者跨國的旅行；

（四）直至每日新增確診個案下跌至少過10個時，那些州才會重啟經濟活動。

在這些假設之下，疫情將會在8月份被有效遏制。屆時，經濟活動可以恢復到接近疫情之前的正常狀態，儘管可能需要進行非常高水平的測試和監視，兼且對大型聚會可能仍會有一些限制。當然，公共衛生官員並非獨裁者，如果市民或政治家廣泛抗拒的話，這些謹慎的方法將不會受到歡迎。但是，現有的民意調查數據顯示，大多數西方國家的大多數人都支持強力的社區隔離措施，以保證公眾健康，即使這需要付出較大的經濟代價。

在疫情比意大利、西班牙或英國都輕微的德國，現在有56%的受訪者贊成在4月19日之後繼續推行社區隔離措施。在英國、意大利和法國，封城措施獲得90%或以上的民意支持，在美國的支持率亦高達75%。隨着新冠狀病毒肺炎新增確診個案減少以及經濟痛苦加劇，這個支持率可能會下跌。但直至目前，美國各州和歐洲國家的政治領袖似乎都願意採取緩慢解禁的方式。

旅遊大型活動將長時間維持低迷

在美國38個推行居家令的州當中（包括哥倫比亞特區），逾半計劃維持至4月底或5月初，另外9個州更加計劃再遲一點才撤銷。東北部的7個州和3個在太平洋沿岸的州（共逾1億人）的聯盟已同意就重啟經濟活動進行協調，但尚未宣布時間表。在歐洲，奧地利和丹麥這疫情相對較輕的小國宣布分階段重啟經濟活動計劃，由現在到5月中，允許企業逐步重新開業，但仍禁止大多數公共活動至7月。倘每日新增確診個案續減少，較大的歐洲國家或在2星期至4星期後推行同樣措施。因此，最重要是到了6月中（即大多數封城令實施之後大約3個月），美國和歐洲的大多數企業會回復正常，但旅遊和大型聚會活動將在一段較長時間內維持低迷狀態。

這個進展與中國大陸的經驗是相符的。因為武漢市封城和廣泛的社區隔離措施是在1月23日實施。到了3月初，內地政府就開始積極在某些地區推動重啟經濟活動。現在，在發出封城令之後接近3個月，內地經濟可能正在以正常產能的大約80%至90%運行。

在北京，大多數學校還沒有復課，像餐館這種密集社區接觸型企業，仍然對每張桌子的顧客人數有嚴格的限制，而且尚未有迹象顯示何時容許舉行大規模的聚會，包括原定3月初舉行的全國人大會議。直至目前為止，美國和歐洲對於疫情的應對措施幾乎都是全部緊跟中國大陸的模式。儘管在6星期之前，歐美還普遍認為，民主社會絕不會容忍中國式的封城和煞停經濟措施，但它們現在很可能還要繼續推行同樣措施一段時間。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]