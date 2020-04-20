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投資策略

林少陽：新能源車憧憬補貼出爐

【明報專訊】全球疫情陸續見頂回落，本港新增確診宗數更跌至超過1個月以來新低，隨着北半球夏天來臨，如無意外，接着幾個月應該會有愈來愈多關於疫情好轉，以及經濟活動正常化的消息出籠。基於對疫情的預判，短期內投資者應該會陸續將資金，由「在家概念」（在家工作及消息）轉投於押注經濟復蘇的股份上，但中長線而言，恐怕舊經濟股在估值正常化之後，仍將面對更大的長遠消費模式轉型的挑戰。

關於疫情，如果投資者現在才發現情况已經開始受控，其實是頗為後知後覺。很多的醒目錢，其實早於3月19日前後，在市場最悲觀時已經開始部署趁低吸納。等到確認疫情受控，部分短線投機者，很可能已在部署沽貨獲利，因此，後市未必有太多的新資金入市，資金較大機會是從「在家概念」股轉投復蘇概念股，整體大市再升幅度，將視乎南半球疫情會否在未來幾個月惡化，以及市場對秋天過後疫情會否在北半球捲土重來醞釀第二波經濟衝擊的預判而定。

料資金由「在家概念」轉投復蘇概念

實際操盤，原理就如駕車，司機視線要恰到好處，不能望得太遠（車在九龍，司機望住對岸太平山駕車，很難不出意外），但又斷不能死眼望住駕駛盤。因此，雖然長遠仍然確信在家工作及在家消費才是正路發展，但這刻的觀感，暫時覺得部分消費復蘇概念股份，值博率仍然不錯。

專注本港市場的零售股，有一個頗大的局限，就是本港有一個極之嚴重的社會矛盾問題，疫情過後隨時會「復發」，好難吸引大錢進駐。如非必要，香港旅遊酒店及零售相關股份，還是避之則吉為妙，如果真的一定要買港資股份，亦應該買入那些在內地有重大市場潛力的珠寶零售商，以及個別提供民生必需品，可能受惠減租的快餐店、雜貨店及便利店營運商，但中長線消費行業較大的投資機會，應該是專注於內地消費市場的股份。

從疫情發展時間表推斷，中國經濟的正常化，應該先於西歐各國。A股的表現，其實多少已反映這個預期。市場要在現水平進一步向上爬升，就要看內地經濟正常化的速度，是否令市場滿意。

上周，廣東省推出了一些汽車及家電優惠政策，市場暫時反應不是太大。也許市場仍然有所疑慮，認為這不過是個別省份的做法，並不是全國政策，對家電龍頭的幫助不是很大。不過，除了廣東省的汽車消費補貼計劃之外，最近亦有部分市場人士推測，中國正計劃重啟對汽車（尤其是新能源車）行業的補貼，以協助相關行業消費活動的正常化，但就暫時未見有正式的官方文件出籠。

酒店零售相關股份避之則吉

從股價的表現看，汽車行業確實是有資金入市的迹象。雖然行業目前的經營風險仍然頗大，但考慮到相關股份目前的估值水平，如果幸運地補貼政策落實，「賠率」不算差，更何况內地汽車行業經歷兩年不景氣再加疫情打擊，起步點不高，要有驚喜不是太難。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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