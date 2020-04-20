陸振球：較遠期油高水 市場看淡油價僅假象

本刊其中一名專欄作者王弼在今期文章指出，「全球醞釀政治大風暴，戰略資源始終有價，目前投資，須具備戰爭思維 」。王弼指的戰略資源之一便是石油，所以他近期也吸納了一些油股，而上周五當晚股神巴菲特有持股的西方石油（美國上巿編號：OXY）也在紐約期油大跌之際逆巿升了超過7%。

說到了戰爭風險，剛在網上看了一段影片，是曾參選美國總統的希拉里在今年1月中發表的演說，她說11月總統大選尤為重要，她當然是在攻擊現任總統特朗普，警告若特朗普成功連任，必然會將美國推向戰爭！說真的，近期美國疫情失控，如最終不利特朗普的選情，其發動戰爭以轉移國民視線，也是極有可能的。

其實除了油價可能因戰爭風險而翻身，上周美國金礦股ETF（美國上市編號：GDX）也一度升穿了7年高位阻力，和一個多月前低位比較足足升了接近一倍，也可能和戰爭風險升溫有關。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]