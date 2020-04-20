陸振球：澳元走勢反映中國經濟

其實《經濟學人》於2010年便曾提出「李克強指標」，可能更真實反映中國的經濟情况，「李克強指標」乃是指總理李克強在2007年仍是任職中共遼寧省委書記時，向當時來訪的美國駐華大使雷德解釋，用於分析當地經濟狀况的數據，他更喜歡通過全省鐵路貨運量、用電量和銀行已放貸款量，作為指標因素來追蹤遼寧經濟變化，以擠掉統計數字的水分。

倘澳元跌穿上升通道 須提高警覺

筆者認為，對於一般投資者而言，其實可參考一些更公開和簡單的指標，會對於分析中國經濟和股巿更有前瞻作用，而這樣的指標更少受到操控，比方澳元的匯價走勢便是其中之一。

要知道，澳洲是中國不少資源如鐵礦等的重要入口國家，如中國經濟前景欠佳，便會減少由澳洲進口，這樣澳元便會受壓，相反若巿場認為中國經濟會走出低谷，澳元也會由弱轉強。之前中國疫情爆發，以至要封城及停工，澳元便大跌，但當中國疫情開始受控而復工可期，澳元也隨之見底回升。

事實上，澳元在3月19日見底回升並形成上升通道（圖1），「巧合」的是，中國A股上證指數和港股恒指也同樣是在3月19日見底然後大彈（圖2），可見巿場確是認為中國生產鏈正在復工和經濟會改善，而非單是中國政府一廂情願的唱好。同樣道理，如澳元繼續保持在上升通道運行，中港股巿的投資者也不用急於獲利或清貨，而一旦澳元跌穿上升通道，便要提高警覺。

[陸振球 投資超限戰]